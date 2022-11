Des policiers ont démantelé un « super cartel » de la cocaïne et arrêté 49 suspects dans divers pays dont six « cibles de grande valeur » à Dubaï, a annoncé lundi Europol.

Ce super cartel contrôlait « environ un tiers du commerce de la cocaïne en Europe », a ajouté Europol dans un communiqué.

🚨 Super cartel controlling one third of Europe’s cocaine trade is taken down

👥 49 arrests following parallel investigations in Spain, France, Belgium, the Netherlands and the UAE with the support of Europol

More➡️https://t.co/wzkpoAKAx1https://t.co/5JBHRdXwDP

— Europol (@Europol) November 28, 2022