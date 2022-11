La police espagnole a annoncé mercredi la saisie de 5,592 tonnes de cocaïne d’une valeur de plus de 340 millions d’euros dans le port de Valence (est), ce qui constitue un record depuis quatre ans.

La police a découvert la cocaïne dans un conteneur en provenance d’Amérique du sud et arrivé dans le port méditerranéen, l’un des plus importants d’Europe, a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

L’enquête avait débuté en 2021 après des soupçons autour d’une organisation criminelle « profitant » de l’importation de fruits et légumes pour faire entrer de la drogue en Espagne.

Un porte-parole de la police a indiqué qu’aucune arrestation n’avait été réalisée à ce jour et que l’enquête était toujours en cours.

Les autorités n’ont pas précisé quand l’opération avait eu lieu, ni de quel pays provenait le conteneur.

L’annonce de cette saisie intervient deux jours après celle par Europol du démantèlement d’un « super cartel » contrôlant environ un tiers du commerce de la cocaïne en Europe, par les autorités de six pays, dont l’Espagne.

La Garde civile espagnole a indiqué que 13 personnes avaient été arrêtées en Espagne dans le cadre de cette opération commune.

Lire aussi: Espagne: saisie record de 8,7 tonnes de cocaïne

Le cartel acheminait la cocaïne du Panama vers l’Espagne via les ports méditerranéens d’Algésiras, de Barcelone et de Valence.

Ainsi, comme l’indique la Garde civile dans un communiqué, depuis la ville-émirat de Dubaï, les chefs de ce méga cartel, connus sous le nom de « Lords of Drugs » contrôlait et dirigeait les activités criminelles de différents points, avec la conviction d’être intouchable.

Au cours de l’enquête, plus de 30 tonnes de cocaïne ont été saisies, destinées à inonder l’Europe de cette drogue et qui, avec les estimations d’Europol, pourraient représenter un tiers du marché total, ce qui fait du cartel un véritable baleine dans le monde du trafic mondial de drogue.

Entre le 8 et le 19 novembre, des raids ou des actions conjointes ont été menés dans plusieurs pays européens et à Dubaï simultanément dans le but de démanteler la structure logistique, représentée par les groupes criminels responsables de l’introduction de la drogue dans chaque pays, ainsi que les chefs de l’organisation, y compris le boss « Lords of Drugs » installé dans ledit émirat.

À la suite de ces actions, 49 personnes ont été arrêtées en Espagne, en France, en Belgique, aux Pays-Bas et à Dubaï, dont sept sont considérées comme des cibles de grande valeur, selon l’agence Europol.

Notons que cette saisie record intervient quatre ans après la celle de 8,7 tonnes de cocaïne, qui étaient cachées dans un conteneur de bananes en provenance de la Colombie. Réalisée en avril 2018, cette saisie avait été qualifié de «la plus grande de l’histoire du narcotrafic» en Espagne.