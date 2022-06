« Le parrain », « le faiseur de roi », « le boss »: les surnoms ne manquent pas pour désigner Bola Ahmed Tinubu, homme politique nigérian aussi influent que controversé, désigné mercredi candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle de 2023.

« Ceux qui ne m’ont pas soutenu, vous n’avez rien à craindre. Je construirai la meilleure nation pour nos enfants », a assuré Tinubu après sa victoire à la primaire du Congrès des progressistes (APC) organisée à Abuja, la capitale.

Ce richissime musulman de 70 ans, ardent défenseur de la démocratie en exil pendant la dictature militaire des années 90, a gravi tous les échelons politiques au gré d’accusations de corruption, sans jamais être condamné.

Ancien sénateur puis gouverneur de Lagos, poumon économique du pays le plus peuplé d’Afrique, le chef historique du parti au pouvoir convoite désormais la plus haute marche: devenir président, « l’ambition de toute une vie ».

« C’est mon heure, je suis instruit, j’ai de l’expérience. C’est mon tour », a-t-il insisté début juin.

Et en janvier déjà, Tinubu glissait devant des journalistes à Abuja: « Je n’ai vu écrit nulle part qu’un faiseur de roi ne peut pas être roi ».

Car cet homme de l’ombre caché sous son chapeau traditionnel yorouba a gardé une influence considérable dans sa région natale du sud-ouest après huit années passées (1999-2007) aux manettes de Lagos, mégalopole de 20 millions d’habitants.

Fin stratège, il a toujours été perçu comme l’homme derrière toutes les nominations politiques dans son fief alors que le clientélisme reste omniprésent au Nigeria, jusqu’à se vanter d’avoir fait élire le président Buhari.

« A court d’idées »

Pour beaucoup au Nigeria, l’influence du chef historique du Congrès des progressistes (APC) a propulsé Buhari président en 2015 et permis sa réélection en 2019. A tort ou à raison, c’est là son plus grand succès qui a accentué son poids sur l’échiquier politique nigérian.

D’autant qu’il s’agissait de la première alternance démocratique à la tête du Nigeria, depuis la fin des dictatures militaires et le retour de la démocratie en 1999. En 2015, l’APC a mis fin au règne du Parti démocratique populaire (PDP), au pouvoir depuis 16 ans.

Mais, en tant que chef de l’APC, Bola Tinubu est fragilisé par le bilan plus que mitigé du président Buhari, qui termine son deuxième mandat sous le feu des critiques.

L’ex-général putschiste, qui a annoncé ne pas se représenter à un troisième mandat, n’a pas su enrayer les violences généralisées entre les groupes jihadistes dans le nord-est, les bandes criminelles dans le centre et le nord-ouest et l’agitation séparatiste dans le sud-est.

Sans évoquer le marasme économique et, sur les 220 millions d’habitants, les quelque 80 millions de Nigérians qui vivent encore sous le seuil d’extrême-pauvreté.

« Le boss » peut donc apparaître comme « appartenant à une vieille classe politique à court d’idées, présent depuis trop longtemps sur la scène politique, ce qui est vu comme une faute », explique Udo Jude Ilo, de l’Open Society Initiative for West Africa (Osiwa).

« Moi d’abord »

Surtout après la répression sanglante d’une manifestation pacifique à Lagos en 2020 qui a révélé le fossé entre une jeunesse avide de changement – 60% des Nigérians ont moins de 25 ans – et une élite âgée, personnifiée par le président (79 ans).

D’autant que Bola Tinubu sera opposé pendant la présidentielle à Atiku Abubakar, ancien vice-président âgé de 75 ans et candidat du PDP, principal parti d’opposition.

Et dans une vidéo publiée par la presse locale, Tinubu lançait à la jeunesse: « Vous aussi vous vieillirez, vous deviendrez président mais je serai président d’abord. »

« C’est aussi un personnage controversé à cause des allégations de corruption, même s’il a de nombreux partisans qui le considèrent comme un visionnaire », poursuit Jude Ilo.

Après avoir quitté ses fonctions de gouverneur de Lagos, Tinubu a été mis en examen puis innocenté pour corruption, blanchiment d’argent et pour avoir plus d’une douzaine de comptes à l’étranger.

Sa fortune -dont la source et le montant exacts sont inconnus- fait beaucoup parler: il est considéré comme l’un des hommes les plus riches du pays, ayant des parts dans de nombreuses entreprises, des médias à l’aviation, en passant par les hôtels et l’immobilier.