Africorp Consortium a reçu au cours de cette semaine une délégation du gouvernement de l’État d’Oyo, au Nigeria, dirigée par Oluseyi Makinde, gouverneur de l’État. Cette visite s’est conclue par la signature par les deux partenaires d’un mémorandum de coopération dans plusieurs domaines, notamment l’industrie et l’agriculture. Africorp Consortium

Il s’agit d’une rencontre qui vient consolider les relations établies lors de la précédente visite de Jaafar Harti, CEO d’Africorp Consortium, dans l’État d’Oyo en mai 2023. Lors de cette visite, Africorp Consortium avait confirmé son engagement à poursuivre ses investissements au Nigeria, en mettant l’accent sur l’État d’Oyo et ses opportunités d’investissement, rappelle un communiqué d’Africorp Consortium qui s’impose comme un acteur de référence dans l’Industrie & Distribution depuis plus de 50 ans.

Cette récente visite a été marquée par la signature d’un Mémorandum de Coopération entre les deux partenaires, ouvrant la voie à une série d’initiatives conjointes.

Fort de son expertise multisectorielle et de son engagement envers le développement continental, Africorp Consortium se réjouit de contribuer activement à l’économie de l’État d’Oyo. « Des projets créateurs de valeur seront mis en œuvre dans le cadre de ce partenariat », a annoncé le groupe.

La collaboration entre Africorp Consortium et l’État d’Oyo se concentrera sur des domaines d’intérêt mutuel, notamment le développement industriel, la promotion de l’agriculture durable, l’éducation et l’exploitation responsable des ressources minières, fait savoir la même source, soulignant l’apport de cette collaboration pour le développement durable et le bien-être des communautés locales.

Cité par le communiqué d’Africorp Consortium, Oluseyi Makinde, gouverneur de l’État d’Oyo, s’est félicité de ce partenariat, le considérant comme une étape cruciale vers la réalisation des objectifs de développement à long terme de l’État d’Oyo.

«Nous sommes impressionnés par les réalisations d’Africorp Consortium, tant au Maroc qu’au Nigeria à travers sa filiale Mouka, et nous sommes convaincus que cette coopération ouvrira de nouvelles perspectives de croissance et d’innovation, renforçant ainsi notre engagement envers le développement économique et social de notre État», a déclaré le gouverneur.

Africorp Consortium, par la voix de son CEO, Jaafar Harti, a réitéré son engagement à collaborer étroitement avec le gouvernement de l’État d’Oyo. «Nous sommes honorés de la confiance et du soutien de l’État d’Oyo, et nous sommes impatients de contribuer à son développement en investissant dans des projets ambitieux et créateurs de valeur, alignés sur les activités du groupe, notamment dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture et de l’exploration minière», a-t-il déclaré.

Africorp Consortium s’est imposé comme un acteur de référence, et occupe une place de choix dans l’économie marocaine et continentale. Solidement implanté dans l’Industrie & Distribution depuis plus de 50 ans avec notamment sa filiale Dolidol qui détient aujourd’hui 7 unités de production dans 5 pays Africain, Africorp Consortium a réussi sa politique de diversification à la fois sectorielle – dans l’agriculture, l’éducation et les mines – et géographique – Côte d’Ivoire et Nigeria.