Le Nigeria est devenu « le premier pays au monde » à introduire un nouveau vaccin « révolutionnaire » contre la méningite, le Men5CV, a annoncé vendredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

« La méningite est un ennemi ancien et mortel, mais ce nouveau vaccin pourrait changer le cours de la maladie, en empêchant de nouvelles épidémies et en sauvant de nombreuses vies », a déclaré le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué.

L’arrivée de ce vaccin « au Nigeria nous rapproche de notre objectif d’éliminer la méningite d’ici 2030 », a-t-il ajouté.

Selon l’OMS, ce « nouveau vaccin révolutionnaire offre une protection puissante contre les cinq principales souches de bactéries méningococciques (A, C, W, Y et X) en une seule injection ».

