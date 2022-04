Lire aussi. Armement: face à la menace russe, l’Europe importe à tour de bras

Il est toutefois difficile de prévoir si la Russie sera en mesure de maintenir ce niveau de dépenses, a estimé M. Lopes da Silva, en raison de la vague de sanctions imposées par l’Occident en réponse à l’agression en Ukraine.

En 2014, lors de l’annexion de la péninsule de Crimée, le pays a également été visé par des sanctions alors que les prix de l’énergie chutaient, ce qui rend difficile l’évaluation de l’efficacité des sanctions.

« Maintenant (…) nous avons des sanctions encore plus sévères, mais nous avons des prix de l’énergie plus élevés qui peuvent aider la Russie à maintenir ses dépenses militaires à ce niveau », a-t-il ajouté.

Avantage technologique américain

De l’autre côté, les dépenses militaires de l’Ukraine ont augmenté de 72% depuis l’annexion de la Crimée. Bien que ces dépenses eurent diminué de plus de 8% en 2021 pour atteindre 5,9 milliards de dollars, elles représentent toujours 3,2% du PIB du pays.

Avec l’accroissement des tensions en Europe, les pays membres de l’OTAN ont augmenté leurs dépenses.

L’an dernier, huit membres de l’alliance ont atteint leur objectif de 2% du PIB consacré au budget militaire.

M. Lopes da Silva a indiqué s’attendre à ce que les dépenses militaires continuent à augmenter.

Les Etats-Unis, qui ont dépassé de loin toutes les autres nations avec 801 milliards de dollars dépensés en 2021, sont allés à l’encontre de la tendance mondiale et ont diminué leurs dépenses de 1,4%. Au cours de la dernière décennie, les dépenses US en matière de recherche et de développement ont augmenté de 24%, tandis que les achats d’armes diminuaient de 6,4%.

« Le gouvernement américain a souligné à plusieurs reprises la nécessité de préserver l’avantage technologique de l’armée américaine sur ses concurrents stratégiques », a précisé Alexandra Marksteiner, une autre chercheuse du Sipri.

La Chine, deuxième plus grand dépensier militaire au monde avec un montant estimé à 293 milliards de dollars, a augmenté ses dépenses de 4,7%, marquant ainsi la 27ème année consécutive d’augmentation des dépenses. Le renforcement des capacités militaires chinoises a incité ses voisins régionaux à augmenter à leur tour leurs budgets militaires.

Le Japon a dépensé 7 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,3%, la plus forte hausse annuelle depuis 1972. L’Australie a également dépensé 4% de plus pour son armée, atteignant 31,8 milliards de dollars en 2021.

L’Inde, troisième pays le plus dépensier du monde avec 76,6 milliards de dollars, a également augmenté son financement en 2021, mais d’un pourcentage plus modeste de 0,9%.

Le Royaume-Uni occupe la quatrième place, avec une augmentation de 3% de ses dépenses militaires, qui atteignent 68,4 milliards de dollars. Il remplace l’Arabie saoudite, qui a diminué ses dépenses de 17%, pour atteindre un montant estimé à 55,6 milliards de dollars.