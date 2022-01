D’après le site spécialisé Tactical Report, le Maroc serait en discussion avec la Turquie pour l’acquisition de sept engins d’attaque rapide et d’une corvette façonnés par le chantier naval turc Gölcük.

Le Maroc serait actuellement en pleine négociations avec la Turquie pour l’acquisition de sept navires militaires de type d’attaque rapide (Fast attack craft -FAC) et d’une corvette du chantier naval turc Gölcük, rapporte le site d’information Tactical Report, spécialisé dans les questions de défense dans un article publié mardi 11 janvier. Des négociations qui auraient, selon la publication démarré depuis octobre 2021 et portent sur un montant de 222 millions de dollars.

Le Forum Far-Maroc, une page Facebook proche des forces armées marocaines, a également relayé cette information en indiquant que la Marine Royale possède une flotte de quatre navires d’attaque rapide d’une autre classe nommée Lazaga.

« Il semble que la Marine Royale veut remplacer ces navires dont la technologie est dépassée et la maintenance de plus en plus coûteuse», précise Far-Maroc.

Tactical Report annonçait en octobre dernier que Rabat allait commander à Ankara 10 patrouilleurs rapides ARES 35 FPB et 5 bateaux ARES 80 SAT. D’une longueur de 11,9 mètres, le patrouilleur ARES 35 FPB a une capacité de vitesse exceptionnelle supérieure à 35 nœuds.

Le journal turc Daily Sabah écrivait il y a quelques mois que “la Turquie a étendu l’exportation de son célèbre véhicule aérien de combat sans pilote en négociant des accords avec le Maroc et l’Éthiopie après leur emploi réussi dans des conflits internationaux”.