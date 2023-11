Artiste aux multiples facettes, Izza Genini, s’est imposée, au fil des années, comme une figure éminente du paysage cinématographique marocain, façonnant à travers son regard singulier et pertinent des œuvres intimistes et empreintes d’émotion qui mettent en avant la richesse du patrimoine national.

Cette grande dame du cinéma, qui a été la première à se consacrer à la production et à la distribution de films marocains et africains, réussit avec brio le pari de mettre ses émotions et son amour dans ses films et documentaires, offrant aux férus du 7ème art une expérience artistique singulière.

« L’inspiration pour mes films émane directement de mes émotions, que ce soit en écoutant une certaine musique ou en rencontrant des personnes spécifiques », a confié Izza Genini, dans une interview accordée à la MAP au lendemain de la projection de son film documentaire « Mon Souk el Khmis », dans le cadre de la section « Panorama du cinéma marocain » du 20è Festival international du film de Marrakech.

Celle que l’on surnomme « la pionnière du cinéma marocain », a indiqué dans ce sens, qu’il n’y a jamais eu de plan prédéfini ni d’approche intellectuelle à l’origine de ses créations. « Chaque projet a toujours été guidé par l’émotion, et je crois que le public marocain le perçoit ainsi », a-t-elle ajouté.

Pour Izza Genini, le documentaire est le cinéma du réel, et en tant que tel, il doit transmettre les éléments caractéristiques du cinéma en général, tels que l’émotion et la connaissance. « C’est ainsi que j’ai envisagé la création de la plupart de mes films documentaires. Ils prennent naissance dans mes propres émotions, constituant ainsi la base de chaque projet », a-t-elle expliqué.

S’agissant de son film « Mon Souk El Khmis », qui explore au moyen de rushs inédits son rapport intime aux lieux, aux personnes et aux événements dans une reconnaissance mutuelle, la grande cinéaste explique que « la réalisation de ce film n’est pas le fruit du hasard, car, comme je le crois, il s’est imposé de lui-même ».

« Pendant la période de confinement, j’ai décidé de sauvegarder mes archives et mes rushs, c’est ainsi que j’ai pu revoir et redécouvrir toute la matière que nous avions filmé, et en particulier ce qui avait été spécifiquement tourné lors du tournage du film ‘Retrouver Oulad Moumen’ en 1994 », a-t-elle relevé.

Interrogée sur ses débuts de carrière, Izza Genini a indiqué que « lorsque j’ai commencé ma carrière dans ce domaine, le cinéma marocain manquait de visibilité et il n’y avait pas de représentation marocaine significative dans les festivals étrangers, ajoutant que « j’ai toujours eu la conviction qu’un pays comme le Maroc doté d’un tel talent dans tous les domaines ne devrait pas être dépourvu de festivals de cinéma ».

« Le Festival international du film de Marrakech, qui présente dans chaque nouvelle édition une qualité et une grande diversité en matière de films, est la preuve que les choses ont changé depuis le temps », a-t-elle souligné, notant que le dénominateur commun entre la 1ère édition du Festival et la 20ème est le fait qu’il soit fait avec amour.

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 20ème édition du Festival international du film de Marrakech présente une large palette de productions avec 75 films en provenance de 36 pays.

Ces films sont répartis en plusieurs sections, à savoir « la Compétition officielle », « les Séances de gala », « les Séances spéciales », « le 11e continent », « le Panorama du cinéma marocain », « les séances Jeune Public » et les films projetés dans le cadre des hommages.