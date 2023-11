L’actrice américaine Jessica Chastain a plaidé vendredi en faveur d' »un art qui dise la vérité au pouvoir », dans un monde « brisé et divisé », lors de l’ouverture du festival du film de Marrakech qu’elle préside.

« En ce moment, partout dans le monde, nous avons besoin d’un art qui dise la vérité au pouvoir et qui nous élève tous », a clamé l’actrice oscarisée, regrettant que « le monde que nous partageons (soit) brisé et divisé ».

« Le cinéma peut influencer les comportements en commençant par faire tomber les barrières et en entamant d’importantes conversations sur des sujets difficiles tels que la justice raciale, les inégalités de genre et d’autres questions culturelles importantes », a affirmé Jessica Chastain qui préside la 20e édition du festival international du film de Marrakech (FIFM).

💫 Jury of the #20thedition of the #marrakechfestival presided by Jessica Chastain surrounded by Zar Amir, Camille Cottin, Joel Edgerton, Joanna Hogg, Dee Rees, Tarik Saleh, Alexander Skarsgård and Leila Slimani. 🎬 #openingceremony pic.twitter.com/tqa28T9WEJ

