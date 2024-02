Yahya Attiyat-Allah, pourrait bientôt quitter le Wydad Casablanca pour rejoindre le FK Sotchi en Russie, marquant ainsi le début d’un nouveau chapitre dans sa carrière professionnelle.

Yahya Attiyat-Allah du WAC pourrait faire ses valises pour la Russie. Faisant partie des meilleurs latéraux gauche de la Botola, Attiyat-Allah avait marqué les esprits grâce au centre qui a permis la victoire des Lions de l’Atlas contre le Portugal lors de la Coupe du monde 2022.

Après ses performances réalisées lors de ce Mondial, il avait suscité l’intérêt du club de Montpellier. Cependant, les négociations n’ont pu aboutir au transfert dudit joueur.

Récemment, plusieurs médias russes, dont « Sport Express », « Sports.ru » et « championat.com », annoncent un éminent transfert d’Attiyat-Allah vers le championnat russe. Les dernières informations présagent que le joueur de 28 ans devrait rejoindre un club russe pour un montant d’environ 500.000 euros.

Il s’agit en fait du FK Sotchi, évoluant en première division russe (Premier Liga). Le club serait intéressé par le Lion de l’Atlas. Toutefois, rien n’est encore officiel. Des sources concordantes rapportent des signes convergents vers une issue positive des négociations.

Wydad wing-back Yahia Attiyat Allah is set to join Russian Premier League side PFC Sochi.

The Morocco international had a €500k release clause which was activated ahead of his expected transfer.#AfricanFootball pic.twitter.com/F6CAtpthLu

