Les éléments de la Brigade régionale de la police judiciaire de Fès sont parvenus, en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à interpeller, lundi, 22 personnes dans la ville de Meknès, pour leur implication présumée dans des actes d’extorsion et de menaces de commettre des crimes et délits contre les personnes et les biens.

Selon une source sécuritaire, les suspects, âgés de 20 à 52 ans, ont été arrêtés lors d’opérations de sécurité menées simultanément au niveau de plusieurs quartiers de Meknès, notamment Hamriya, Sidi Bouzakri et la place historique d’El Hdim, pour leurs liens présumés avec des réseaux criminels impliqués dans l’extorsion des commerçants et des vendeurs et la menace de commettre des crimes et délits en échange de sommes d’argent collectées périodiquement, sous le prétexte de permettre aux vendeurs d’exercer leurs activités commerciales.

Outre les actes d’extorsion, les mis en cause sont soupçonnés d’avoir exploité illégalement et sans autorisation des parkings de voitures qu’ils ont utilisés pour extorquer les conducteurs et de collecter des sommes d’argent sans motif légal, ajoute-t-on de même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et de déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle.

Cette affaire, note le même source, s’inscrit dans le cadre des efforts intensifs et constants menés par les services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la DGST pour lutter contre ces activités criminelles et qui ont permis l’arrestation de 53 personnes à Meknès.