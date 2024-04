JO-2024: la belle somme que World Athletics versera aux médaillés d’or

World Athletics a annoncé, mercredi, qu’elle allait devenir la première fédération sportive à récompenser les médaillés d’or, en versant 50.000 dollars à tous les athlètes qui remporteront leur épreuve lors des Jeux olympiques de Paris.

La dotation globale de la fédération internationale d’athlétisme, qui versera donc une récompense à l’issue de 48 épreuves (les relayeurs devant se partager la somme de 50.000 dollars), atteindra 2,4 millions de dollars.

