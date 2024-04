Les Marocaines Oumaima Saoud, Wiam El Fathi et Fatiha Benchatki ont dominé, dimanche, le podium de la première édition du Semi-marathon féminin de Jakarta, en Indonésie.

Oumaima Saoud a été sacrée championne de cette épreuve disputée au parc Taman Mini Indonesia Indah (TMII) à Jakarta, en signant un chrono de 01:14:23.

Moroccan female athletes won the first, second, and third places in the Woman Half Marathon in Jakarta today! Congratulations to these inspiring women for their incredible achievement 🇲🇦🥇🥈🥉👏👏 pic.twitter.com/2nDyWsGqIg

— Morocco in Jakarta and Singapore (@embofmoroccojkt) April 28, 2024