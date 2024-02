Des touristes britanniques ont été transportés en urgence à l’hôpital Arrazi de Marrakech. La raison? Une grave intoxication alimentaire après un repas dans un restaurant local.

Alors qu’ils avaient pour plan de passer une journée paisible dans la région d’Imlil, celle-ci s’est transformée en véritable cauchemar pour quatre touristes britanniques dont deux enfants de 10 et 12 ans, rapporte le journal britannique Daily Mail.

Après avoir déjeuné dans un restaurant local, ces touristes ont été transférés d’urgence à l’hôpital Arrazi de Marrakech. Selon des médias locaux, une enquête serait en cours afin de déterminer la source de cette intoxication alimentaire.

Cet incident met la lumière sur un sérieux problème et soulève de sérieuses inquiétudes. Au Maroc, le contrôle et la sécurité alimentaire dans les restaurants sont un peu laissés de côté par les autorités. Des scandales éclatent souvent dans les différentes régions du Royaume.

En novembre dernier, plus de 200 trekkeuses ont été victimes d’une grave intoxication alimentaire à Merzouga. Elles étaient venues au Maroc dans le but de collecter des fonds au profit de plusieurs organisations caritatives actives dans la lutte contre le cancer. L’aventure a tourné au calvaire en raison des conditions d’hygiène qui laissaient sérieusement à désirer.

Pour y mettre un terme, les autorités locales se doivent d’être plus strictes en ce qui concerne le contrôle de la qualité des aliments et surtout des mesures préventives. Il est aussi conseillé d’imposer aux restaurants la mise en place de systèmes d’assainissement. Mais le plus important reste tout de même la formation du personnel quant à ce sujet.

Parallèlement, le contrôle des autorités doit se faire plus régulièrement et ce même dans les régions les plus reculées du Maroc. Et en cas de non-respect par les restaurateurs des normes de qualité et d’hygiène imposées, les sanctions doivent être draconiennes.

L’exposition des touristes à des cas d’intoxication alimentaire peut affecter de manière significative la réputation des destinations touristiques et nuire à l’industrie du tourisme en général. Le Maroc, et la région de Marrakech en particulier, ne peuvent pas se permettre d’endosser cette réputation. Surtout lorsqu’on s’attend à atteindre le cap des 26 millions de touristes d’ici 2030.