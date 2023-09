La 2e conférence africaine sur la réduction des risques en santé a entamé ses travaux mercredi à Marrakech avec la participation d’éminentes personnalités de la scène africaine et internationale.

Organisée sous le thème « Santé en Afrique: eau, environnement et sécurité alimentaire », à l’initiative du ministère de la Santé et de la protection sociale et du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, en partenariat avec l’association African Global Health (AGH), cette conférence internationale a pour but de mettre en avant la réalité des systèmes de santé et de sécurité alimentaire en Afrique.

Cet événement, qui se poursuit jusqu’au 29 septembre, vise à développer un cadre africain commun basé sur les expériences des pays et les avis des experts dans le domaine de la santé publique, tout en discutant des mesures efficaces pour prévenir et atténuer les effets des crises sanitaires sur les plans humanitaire, social, politique et économique.

Il s’agit, en outre, d’évaluer la mise en œuvre des recommandations de la première édition et de sortir avec de nouvelles recommandations qui devraient permettre aux décideurs de faire des choix stratégiques lors de l’élaboration des politiques et des systèmes de santé, à travers l’identification des meilleures pratiques en matière de gouvernance, de financement et de durabilité financière des secteurs concernés, afin de réduire les risques sanitaires, de renforcer la sécurité alimentaire et de préserver les écosystèmes, en raison de leur impact direct sur la santé publique et sur la qualité de vie des populations.

Lire aussi. Ce qu’il faut retenir de la 1ère conférence africaine de Marrakech sur la santé

Cette conférence internationale, qui regroupe des ministres, des ambassadeurs, des experts, des personnalités scientifiques et politiques ainsi que des représentants d’organisations non gouvernementales internationales, entend offrir un cadre propice à l’échange d’informations et d’expériences en matière de réduction des risques sanitaires et aborder les défis liés à l’eau, à l’environnement, et à leur incidence sur la sécurité alimentaire et sanitaire en Afrique.

L’organisation de cette conférence s’aligne avec la dynamique accélérée de la mise en œuvre de la réforme du système national de santé et de la généralisation de la protection sociale, qui vise à garantir un accès équitable à des services de santé durables et de qualité pour tous les citoyens.

Elle intervient dans un contexte mondial marqué par l’aggravation des crises sanitaires et des épidémies, des changements climatiques, de la pénurie d’eau et de la sécurité alimentaire, qui ont un impact direct sur les systèmes de santé et sur les chaînes de valeur agricoles et logistiques.