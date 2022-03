La hausse des prix de certains produits alimentaires n’épargne pas le monde rural. Dans le souk hebdomadaire de Ziaida, les légumes, notamment la tomate et l’oignon, se vendent plus chers depuis quelques semaines.

« Il n’y a pas trop de demande actuellement pour les légumes. Le client qui avait pour habitude d’acheter six kilogrammes n’en prend plus que trois ou deux », déplore un commerçant de légumes dans le marché hebdomadaire de Ziaida, dans la province de Benslimane.

« La hausse des prix, imposée par la rareté des pluies, y est pour quelque chose. Et le même constat est valable pour le commerce du bétail. Nous comprenons le désarroi des consommateurs », confie-t-il.

Lire aussi: Vidéo. Sécheresse au Maroc: À Benslimane, du bétail vendu à 20 dirhams par tête

Comme dans plusieurs marchés urbains, les prix des légumes ont connu ces dernières semaines des hausses considérables. Parmi les raisons derrière cette situation: la sécheresse inédite qui frappe le Maroc actuellement. « Il y a trois produits dont les prix ont sensiblement augmenté: les tomates, les oignons et les petit-pois. Le reste est à la portée de toutes les bourses et les prix ne vont pas au-delà de 3 dirhams », explique un autre commerçant du marché de Ziaida.

En novembre dernier déjà, l’Association des producteurs de fruits et légumes dénonçait la flambée des prix des engrais. Elle appelait le gouvernement à supprimer les taxes sur ces produits afin d’éviter une baisse de la production et donc une hausse des prix. « Aujourd’hui, le coût de production élevé pourrait affaiblir le rendement des cultures », alertait cette association, assurant que cette situation allait « affecter négativement le pouvoir d’achat du citoyen marocain ».

Pour ce qui est de l’offre disponible actuellement, le ministère de l’Intérieur se veut toutefois rassurant. « Le stock et les quantités des denrées alimentaires et autres produits de base sont suffisants pour répondre à la demande pendant le ramadan et les mois suivants », a fait savoir Abdelouafi Laftit le 3 mars dans un communiqué.

Si les cours de certains produits de base ont connu au cours des derniers mois et semaines une augmentation sensible par rapport à l’année précédente, en raison des fluctuations des marchés mondiaux, les prix des autres produits de base sont restés généralement à leurs niveaux habituels, avec certaines variations relatives à l’offre et à la demande, ainsi qu’à des facteurs conjoncturels, a-t-il détaillé.