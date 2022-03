Face à la sècheresse sans précédent qui frappe le Maroc actuellement, les éleveurs sont à bout. En attendant de toucher les aides promises par le gouvernement, certains n’ont d’autres choix que de se séparer de leur bétail qu’ils n’arrivent plus à nourrir. Reportage près de Benslimane, dans l’un des plus grands souks hebdomadaires du Maroc.

Mercredi 2 mars, à quelques kilomètres de Benslimane, à la commune rurale de Ziaida. Comme chaque mercredi depuis la réouverture des souks hebdomadaires, les éleveurs de la région tentent de vendre leur bétail à des prix raisonnables. Mais depuis quelques semaines, les prix sont en chute libre. En cause, la rareté de l’eau et du fourrage.

« Le bétail est perdu puisqu’il n’y a pas eu de pluie. Les aliments pour nos bêtes sont très chers. Il n’y a plus de céréales, ni d’agriculture. Nous avons tout perdu », déplore Mohamed Raihani, éleveur de la région.

Selon lui, cela fait près de trois mois que les éleveurs vivent cette situation. « Une brebis qui coûte 1.000 dirhams en temps normal est vendue maintenant entre 200 et 250 dirhams . La balle de fourrage, de mauvaise qualité en plus, coûte entre 35 et 40 dirhams. C’est trop », poursuit-il.

Lire aussi. Vidéo. Sécheresse: le cri d’alarme d’un agriculteur marocain

Au milieu du souk, deux brebis dans un état lamentable attirent l’attention des passants. Leur propriétaire, qui n’arrive plus à les nourri, veut s’en séparer en contrepartie de 20 dirhams chacune. « Même à ce prix, personne n’en veut », se désole-t-il.

« Quand on vient au souk, on a mal au cœur. On implore Dieu de nous venir en aide. Nous avons entendu parler d’aides du gouvernement, mais nous n’avons encore rien reçu », nous confie un autre éleveur. Selon lui, les grands éleveurs arrivent encore à vendre leur bétail à des prix raisonnables. « Mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Plusieurs petits éleveurs viennent au souk avec des vaches et sont obligées de les ramener chez eux. Que faire d’ailleurs d’une vache qui mange en moyenne pour 20 dirhams par jour? », s’interroge-t-il.

Lire aussi: Sécheresse au Maroc: des citernes pour abreuver le bétail

Le Maroc fait face actuellement à l’une des pires sécheresses de ces quarante dernières années, ce qui compromet sérieusement la campagne agricole. « La moyenne nationale des précipitations a atteint à ce jour 75 mm, enregistrant ainsi un déficit de 64% en comparaison avec une saison normale », a indiqué un communiqué du cabinet royal, publié à l’issue d’une réunion d’urgence présidée par le roi le 16 février dernier.

Pour y remédier, un programme de lutte contre la sécheresse de 10 milliards de dirhams a été mis en place. Le ministre de l’Agriculture Mohamed Sadiki a lui annoncé le 24 février que son département allait consacrer 198 millions de dirhams à l’abreuvement du bétail, dans le cadre du plan précité. Ce budget permettra de réparer 138 camions et citernes ainsi que l’acquisition de 292 citernes en plastique. Le plan prévoit aussi de créer de nouveaux points d’eau et l’acquisition de plusieurs camions remorques et de camions citernes.