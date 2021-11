L’association des producteurs de fruits et légumes dénoncent la flambée des prix des engrais. Ils appellent le gouvernement à supprimer les taxes sur ces produits afin d’éviter une baisse de la production et donc une hausse des prix.

Va-t-on assister à une flambée des prix des fruits et légumes ? C’est en tout cas la conviction de l’Association Marocaine de Producteur et Producteur Exportateurs des Fruits et Légumes, plus connue sous l’acronyme, APEFEL. Ces professionnels demande «une intervention urgente» du gouvernement afin de leur garantir l’accès aux engrais en « quantités nécessaires» avec des « prix raisonnables ».

« Aujourd’hui, le coût de production élevé pourrait affaiblir le rendement des cultures », avertit l’APEFEL. Une hausse des coûts de production qui entrainera certainement une hausse des prix des fruits et légumes. Ceci, dit l’association, « va affecter négativement le pouvoir d’achat du citoyen marocain ».

Contacté par H24info, Lhoucine Aderdour, membre de l’APEFEL et président de la Fédération interprofessionnelle de production et d’exportation des fruits et légumes (FIFEL), n’a pas caché son inquiétude. De toute sa carrière, Lhoucine Aderdour n’a jamais connu une telle flambée.

« Les prix se sont vraiment envolés, particulièrement ces derniers mois », constate-t-il. « Ceci aura un impact dramatique sur la rentabilité des cultures », s’inquiète-t-il. Les cours des engrais azotés ont été multipliés par trois, voire quatre pour certains d’entre eux.

« La situation est simple : Le manque d’engrais impacte la production. Si on produit peu, l’offre diminuera. Ceci engendra une hausse des prix », explique Lhoucine Aderdour. « Nous vivons une période exceptionnellement difficile. Le gouvernement se doit de nous soutenir », lance-t-il.

Sur ce point l’APEFEL se veut pragmatique. La demande de cette association a été formulée noir sur blanc dans un communiqué : « Nous demandons la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée imposée sur tous les intrants et moyens de production agricoles, afin d’établir le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ». Car, argue l association « le secteur agricole paie cette taxe, sachant qu’il est privé de son remboursement même s’il est producteur et non consommateur final ».