La canicule s’installe et, pour se mettre au frais, les Casablancais optent pour les plages. Par habitude ou proximité oblige, les Bidaouis jettent leur dévolu sur Aïn Diab et tout le monde y trouve son compte, petits et vieux, hommes et femmes.

Articles Liés Vidéo. Casablanca: en semaine, les plages de Aïn Diab restent un bon plan À Casablanca, certains préfèrent profiter des plages en semaine et Aïn Diab a toujours la…

Vidéo. Le Raja de Casablanca sacré champion du Maroc Le Raja de Casablanca a été sacré champion du Maroc au titre de la saison…