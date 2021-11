Le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports a dressé un sombre tableau sur les élèves au Maroc, dont la majorité aurait encore du mal avec la lecture et l’écriture.

Le constat est alarmant. « Un certain nombre d’études et de rapports internationaux classent le Maroc en dessous de la moyenne internationale en termes de capacité des élèves à acquérir les compétences de base », a déploré Chakib Benmoussa, lundi matin, lors de la présentation du budget sectoriel du ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports devant les membres de la commission de l’enseignement et des affaires culturelles et sociales à la Chambre des conseillers.

Selon le ministre, cité par Hespress, 70% des élèves rencontrent encore des difficultés en lecture, écriture et mathématiques. Il a aussi fait savoir que 28% des élèves dont l’âge est compris entre 12 et 14 ans ne vont pas à l’école, soulignant qu’il faut les suivre.

Pour y remédier, Chakib Benmoussa estime qu’il est nécessaire de « conjuguer les efforts de tous les acteurs du système éducatif pour atteindre une qualité dans l’enseignement et surmonter cette situation ».

Lors de sa présentation, le ministre a également parlé des nouvelles conditions d’accès aux concours de l’enseignement public qui n’ont pas été bien reçues par les étudiants et des syndicats. « Nous considérons que la qualité est liée à la construction d’un parcours professionnel qui commence lorsque les cadres sont jeunes », a-t-il estimé.

Le nombre de diplômés en éducation ne dépasse pas les 1.500, a rappelé le ministre, indiquant que ce nombre n’est pas suffisant pour combler la pénurie des enseignants au Maroc.