Le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price a présenté ses condoléances à la famille du petit Rayan ainsi qu’à tous les Marocains.

Les hommages après la mort du petit Rayan, tombé accidentellement dans un puits de 32 mètres de profondeur à Ighrane, dans la province de Chefchaouen, continuent d’affluer du monde entier. Dans la soirée, le porte-parole du département d’Etat américain Ned Prince a présenté ses condoléances.

« Aujourd’hui, nous pleurons avec le peuple marocain alors qu’il pleure le décès de Rayan Oram, cinq ans, décédé tragiquement après être tombé dans un puits dans la région nord du pays la semaine dernière – malgré une opération de sauvetage héroïque de quatre jours », indique le responsable américain dans un communiqué de presse.

Et de poursuivre: « Comme des millions de personnes dans le monde, nous avons été impressionnés par le dévouement de l’équipe de secours et la solidarité du peuple marocain alors qu’ils gardaient espoir pour la survie de Rayan. Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille de Rayan et à tous les Marocains ».

We grieve with the people of Morocco as they mourn the death of 5-yr old Rayan Oram, who died tragically after falling into a well last week — despite a heroic four-day rescue operation. We offer our deepest condolences to Rayan’s family and all Moroccans. https://t.co/b7xW61lPPt

— Ned Price (@StateDeptSpox) February 8, 2022