Au moins six cas positifs au variant Omicron ont été détectés dans les rangs des Verts, à leur retour du Qatar.

Six membres du Raja Club Athletic (RCA) de Casablanca ont été testés positifs au variant Omicron du Covid-19, a annoncé le club dans un communiqué diffusé dans la soirée. Il s’agit des joueurs Mohsine Moutouali, Hamid Ahaddad, Abdelilah Hafidi et Mohamed Nahiri, en plus de deux membres du staff.

🟢 تأجيل مقابلة نادي الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية و نادي الرجاء الرياضي pic.twitter.com/H8srssERai — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) December 27, 2021

Tous les membres du staff ont été placés en quarantaine, dès leur retour du Qatar où le club a disputé la finale de la Supercoupe d’Afrique, souligne le Raja de Casablanca.

Lire aussi: Supercoupe: la CAF refuse de reporter la finale Raja- Al-Ahly

Le Raja devait par ailleurs affronter ce lundi soir, au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, l’AS FAR pour le compte de la 14e journée du championnat. La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a cependant décidé de reporter à une date ultérieure le match.

« Après son retour au Maroc en provenance du Qatar, (…) le club du Raja de Casablanca est entré en confinement selon les mesures préventives dictées par le protocole sanitaire imposé par les autorités compétentes, visant à endiguer la propagation du nouveau variant du Covid-19. Ainsi, plusieurs joueurs ont été testés positifs au coronavirus, d’où l’impossibilité pour le Raja de Casablanca de jouer son match face à l’AS FAR lundi 27 décembre », indique la LNFP dans un communiqué ce lundi.

« Soucieuse de la préservation de la santé de l’ensemble des intervenants lors de ce match et en application des mesures sanitaires adoptées par les autorités compétentes, la LNFP a décidé de reporter ce match à une date ultérieure », ajoute la ligue.