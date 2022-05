Dix ans après son dernier exercice en 2012, l’Armée de l’air et de l’espace française revient au Maroc pour un exercice militaire inédit aux côtés des FAR.

La 3e escadre de chasse de la BA133 de Nancy est au Maroc. Elle participe aux côtés des Forces royales air à l’exercice « Échange Air Maroc 2022 », qui a commencé le 16 mai dernier pour se poursuivre jusqu’au 27 du même mois.

L’exercice, auxquels prennent part les Mirage 2000 de l’Armée de l’air et de l’espace de France et les Mirage F1 des Forces royales air, est « l’occasion de renforcer la coopération avec le Maroc », indique le ministère français des Armées dans un communiqué.

La France a déployé trois Mirage 2000D, dans un détachement qui rassemble près de 80 aviateurs de diverses spécialités: pilotes, navigateurs, officiers systèmes d’armes, mécaniciens, secrétaires, commandos, techniciens informatiques ou encore opérateurs de renseignement.

« Sous la chaleur ardente du ciel marocain, à travers les exercices menés chaque jour, le détachement français s’emploie à renouer les liens de coopération aéronautique militaire entre l’Armée de l’air et de l’espace et les Forces royales air », précise la même source.

Les pilotes français ont pu « retrouver les connaissances nécessaires à un déploiement opérationnel au nord du Maroc ». Les entraînements réalisés actuellement prévoient deux vagues de départs par jour et permettent de renforcer « l’interopérabilité » entre l’aviation de chasse française et marocaine.

Pour le ministère français des Armées, le « partage d’expérience est un point clef de cette mission, lors des briefings et débriefings organisés au sein des locaux de l’escadre Mirage F1 de la base aérienne de Sidi Slimane ».

La dernière fois que l’Armée de l’air et de l’espace de France était venue au Maroc, pour y réaliser une campagne de tir, remonte à plus de dix ans, à décembre 2012. Il faut toutefois remonter à 2003 pour voir évoluer les avions de chasse français et marocains ensemble.

Après des premiers vols de familiarisation avec le milieu aéronautique, où chaque Mirage 2000D a été emmené par un Mirage F1, les missions tactiques ont réellement débuté, explique la même source.

Les Forces royales air du Maroc ont elles profité de l’occasion pour permettre à leurs pilotes de passer leur qualification de chef de patrouille, avec des exercices qui sont « de plus en plus poussés, chaque jour ».

« Cela nous permet de voler avec l’avion mythique qu’est le Mirage F1 en développant notre interopérabilité », a souligné de son côté le commandant Nicolas, directeur de l’exercice français. « Les jeunes de l’escadre peuvent ainsi avoir une première approche du milieu africain désertique. En plus, c’est génial de pouvoir voler avec le Mirage F1 que les Marocains nous ont fait voir de près », a-t-il ajouté.