Après le recensement, place à la sélection des nouveaux candidats au service militaire pour l’année 2022. Comme annoncé par le ministère de l’Intérieur, l’opération a débuté le 16 mai pour se poursuivre jusqu’à la fin du mois. Reportage au 3e Centre de formation des appelés (CFA) à Benguérir.

La phase de sélection et d’incorporation de la nouvelle promotion du service militaire, la deuxième depuis sa reprise en 2019, a été lancée le 16 mai au niveau national. Au CFA de la base de Benguérir, près de 2.250 candidats originaires de Youssoufia, Kelaât Sraghna ou encore Rhamna ont reçu leurs ordres d’appel.

« J’ai vu la campagne du service militaire à la télévision et je me suis inscrit sur le site. J’ai reçu ensuite la convocation et je suis venu par le biais des moyens des transport que les autorités ont mis à notre disposition », confie Mohamed S., 22 ans, originaire de Kelâat Sraghna. « Tout s’est bien passé. Nous avons été bien reçus », ajoute le jeune homme, pour qui l’armée était un « rêve d’enfance ».

Une fois sur place, les candidats doivent passer des tests d’aptitude, médicaux notamment, avant de savoir s’ils sont retenus pour faire le service militaire. Seuls 2.000 pourront être formés dans ce centre, à l’issue de l’opération de sélection, apprend-t-on sur place.

L’opération de recensement avait eu lieu du 13 décembre 2021 au 10 février 2022. Au total, 178.166 jeunes, âgés entre 19 et 25 ans, ont été recensés au titre de l’année en cours, contre 133.820 en 2019, a indiqué lundi Hassan Aghmari, représentant du ministre de l’Intérieur à la commission centrale de recensement relatif au service militaire

Parmi eux, 29.013 femmes, ce qui représente plus de 16% de l’ensemble des recensés, contre seulement 13.614 en 2019 (10,17%). Le nombre de volontaires a lui atteint cette année 99.060 personnes, dont plus de 29% sont des femmes.