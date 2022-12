La compagnie aérienne nationale a annoncé ce lundi la mise en place de 30 vols supplémentaires entre Casablanca et Doha.

« A une qualification historique, un dispositif historique ». Dans un communiqué diffusé lundi, la compagnie Royal Air Maroc (RAM) annonce la mise en place de près de 30 vols supplémentaires pour Doha. Ils seront programmés mardi et mercredi prochains et opérés par des avions gros porteurs.

Ce pont aérien a été instauré en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports et la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Ces vols permettront aux supporters marocains de soutenir les Lions de l’Atlas qui affronteront, mercredi en demi-finale de la Coupe du monde 2022, les Bleus.

« Nous sommes fiers de pouvoir accompagner cette aventure exceptionnelle des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Après la réussite du dispositif inédit mis en place à l’occasion du match confrontant le Maroc au Portugal, nous le multiplions aujourd’hui par quatre en mobilisant près de 30 vols par des appareils gros-porteurs en l’espace de seulement 24 heures. De par notre mission de service public et dans le but de faire rayonner le Maroc et soutenir notre équipe nationale, Royal Air Maroc ne lésinera pas en moyens techniques et humains. Nous sommes tous derrière les Lions de l’Atlas », a affirmé Abdelhamid Addou, PDG de Royal Air Maroc.

L’offre est proposée à la vente à partir de ce lundi au tarif spécial de 5.000 DH TTC (aller-retour), ajoute le communiqué.

La commercialisation de ces billets sera effectuée sur le site (www.royalairmaroc.com), au niveau des agences commerciales de la compagnie, et via ses centres d’appel, en plus du réseau national des agences de voyages.