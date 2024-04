Lire aussi. Grève des contrôleurs aériens: Royal Air Maroc annule ses vols de et vers la France

Pour les vols maintenus, les retards restent en revanche modérés, selon la DGAC, l’aéroport d’Orly étant le plus touché avec un retard moyen de 44 minutes à l’arrivée et de 26 minutes au départ.

« Très peu de personnes viennent dans les aéroports attendre un hypothétique avion », a-t-on observé au sein de l’aviation civile.

« Des centaines de milliers de passagers dans le flou”

Ce mouvement social français a des conséquences sur les vols amenés à survoler le territoire français, l’activité de cinq centres en route de la navigation aérienne (CRNA), qui gèrent les trajectoires des appareils survolant le territoire, étant elle aussi affectée.

« Des centaines de milliers de passagers (sont) dans le flou », a déploré la principale association de compagnies aériennes du Vieux Continent, Airlines for Europe, qui a a évoqué plus de 2.000 vols annulés et 1.000 risquant de devoir se dérouter au prix de « retards et perturbations supplémentaires ».

Le nombre de vols prévus de survoler la France jeudi était de près de 6.000, contre 9.000 la veille, selon la DGAC.

Là aussi, les retards pour les avions survolant la France sont qualifiés de « léger à modérés » selon l’organisme Eurocontrol mais d' »élevés », soit supérieurs à 45 minutes, dans le sud-est de la France.