Mohammed VI adresse ses condoléances au président cubain suite au crash d’avion près de La Havanne

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président du Conseil d'Etat et du Conseil des ministres de la République de Cuba, Miguel Diaz-Canel suite au crash d'un avion de passagers près de l'Aéroport international de La Havane qui a fait plusieurs victimes.

Dans ce message, le souverain exprime au président cubain, et, à travers lui, aux familles des victimes et au peuple cubain ami, Ses vives condoléanczes et Ses sincères sentiments de compassion, implorant le Très-Haut de les accorder patience et réconfort.

L’avion de ligne s'était écrasé vendredi dernier entre les villages cubains de Boyeros et Santiago de Las Vegas, peu après son décollage de l'aéroport international Jose Marti de La Havane. Le Boeing 737-200 de la compagnie Cubana de aviacion transportait 104 passagers.