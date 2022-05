Trois personnes ont été arrêtées en lien avec un vol de fils de cuivre dans la région de Marrakech. Les suspects profitaient de leur poste dans une société d’entretien du réseau de télécoms pour commettre leur forfait.

Des éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech ont interpellé trois personnes soupçonnées d’être impliquées dans une affaire de vol de fils téléphoniques.

Ils sont aussi accusés de détérioration d’installations d’utilité publique et de possession et recel d’objets obtenus par le biais du crime, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué diffusé mardi.

Les services de la sûreté nationale avaient reçu une plainte du représentant légal d’une société spécialisée dans l’entretien du réseau de télécommunications, qui a constaté le vol d’une quantité de fils de cuivre associés à l’infrastructure téléphonique de Marrakech.

Sa plainte a nécessité l’ouverture d’une enquête judiciaire qui a abouti à l’interpellation de deux personnes travaillant pour l’une des sociétés de manutention, sous contrat avec la société de télécommunications. Les deux hommes sont soupçonnés d’avoir utilisé un véhicule et du matériel appartenant à la société qui les emploie pour voler les fils de cuivre.

Les recherches et investigations menées ont également permis l’arrestation du propriétaire d’un magasin de la même ville, soupçonné d’être impliqué dans le recel des fils de cuivre volés.

Les trois suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.

Dérober du cuivre rapporte plus que le trafic de drogue. Avec la flambée des marchés mondiaux, le prix du cuivre s’est même envolé et la tonne coûte quatre fois plus qu’il y a dix an, soit entre 80.000 et 90.000 DH.