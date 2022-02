Le trafic aérien international a repris officiellement, lundi 7 février 2022, au niveau de l’aéroport international Marrakech-Ménara, avec l’arrivée des premiers vols en provenance notamment de la France et l’Espagne.

L’aéroport international de Marrakech a accueilli, lundi, ses premiers voyageurs après une fermeture de l’espace aérien qui a duré presque deux mois. En une seule journée, treize avions ont atterri sur le tarmac de la ville ocre, selon un décompte de nos confrères du journal Al Ahdath Al Maghribia. Six vols venaient de l’Hexagone, trois avions déparquaient de l’Espagne alors deux vols provenaient du Portugal. Enfin, il y a eu un vol d’Istanbul (Turquie) et un autre de Genève (Suisse).

Pas moins de 1.500 passagers ont pu regagné Marrakech en provenance surtout de la France et l’Espagne. Afin de bien préparer cette réouverture du ciel marocain, le ministre de la Santé et l’Office national des aéroports (ONDA) ont mis en place protocole sanitaire pour éviter la propagation du Covid-19.

Les voyageurs qui souhaitent quitter le pays doivent avoir un passeport vaccinal valide confirmant la dose de rappel ou la réception de la deuxième dose ou de la dose unique du vaccin J&J avec un délai de moins de 4 mois. Pour ce qui est des voyageurs vaccinés uniquement avec la deuxième dose ou de la dose unique du vaccin J&J datant de plus de 4 mois et ayant contracté la Covid-19 il y a moins de 28 jours, ils doivent présenter au check-in: un passeport vaccinal, un résultat PCR ou test antigénique rapide documentant que la personne était malade et une attestation médicale de guérison ou bien un test PCR négatif.