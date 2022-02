Malgré la reprise des vols le 7 février prochain, les frontières maritimes du royaume resteront fermées, indique une note du ministère du Transport. Toutes les destinations passagers sont concernées.

Si les frontières aériennes seront rouvertes le 7 février aux vols commerciaux, les frontières maritimes resteront fermées. C’est ce qu’indique une note d’information du ministère du Transport et de la logistique, publié vendredi.

Le transport maritime des passagers en provenance et à destination du Maroc n’est toujours pas possible et ce, jusqu’à nouvel ordre, ajoute la note ministérielle, soulignant que cette décision entre dans le cadre de la « lutte contre la propagation du Covid-19 ».

« Cette disposition ne s’applique pas aux véhicules utilitaires (camions, ensembles routiers, fourgons et fourgonnettes) destinés au transport professionnel de marchandises et de messagerie », précise la note adressée notamment à l’Autorité portuaire de Tanger Med, l’Agence nationale des ports et aux Services de la Marine marchande.

Le gouvernement a décidé la réouverture de l’espace aérien à partir du 7 février 2022 aux vols au départ et à destination du Maroc. Une décision qui intervient conformément aux dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire et suite aux recommandations de la commission scientifique et technique et prenant en considération l’évolution de la situation épidémiologique dans le Royaume, expliquait le gouvernement dans un communiqué.