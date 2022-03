Créé au début de la pandémie du Covid-19, le groupe Facebook « Lyedfelyed » rassemble aujourd’hui une communauté de près de 36.700 personnes. L’objectif de cette initiative est de pousser les jeunes et les enfants en difficulté au changement.

« Lyedfelyed » (Main dans main) a été créé le 15 mars 2020, soit quelques jours seulement avant la déclaration par le Maroc de l’état d’urgence sanitaire, dû à l’apparition des premiers cas positifs au Covid-19. « On a vu le jour avec l’arrivée du Covid, pendant une période de malaise et de stress. Je travaillais en France, comme ingénieure dans le domaine de la défense. Je suis arrivée au Maroc pour être dans l’équipe du salon marocain de l’aéronautique et je me suis retrouvée bloquée ici. C’est là où on a développé le groupe », nous raconte Nawal Mountassir, son initiatrice.

Deux ans après, le groupe s’est transformé aujourd’hui en collectif solidaire. Il a mené depuis de nombreux projets et actions caritatives au Maroc. « Nous avons pu prendre près de 800 familles en charge pendant trois mois lors du confinement, nous avons pu payer les frais de plus de 50 interventions chirurgicales. Nous sommes parmi les rares associations qui arrivent à trouver encore aujourd’hui des donateurs. Il y a beaucoup d’engagement et de solidarité de la part de notre communauté. C’est exceptionnel », se félicite-t-elle.

Il a aussi permis l’aménagement et l’équipement d’une bibliothèque dans la région de Zagora, l’organisation de caravanes humanitaires sponsorisées par plusieurs entreprises et d’une solidaire en faveur des démunis pendant le dernier ramadan, en collaboration avec l’ambassade du Royaume-Uni.

« Notre but est de pouvoir donner un coup de pouce et un nouveau départ pour les enfants et les jeunes qui sont l’espoir, réduire les inégalités dans l’accès à l’éducation et la santé. C’est pour ça que nous accompagnons des étudiants brillants pendant leur baccalauréat pour qu’ils puissent intégrer les écoles de leurs rêves et atteindre leurs objectifs, à travers des frais de transport, des cours de soutien, de l’orientation, des coachings et de la préparation pour passer les concours », explique Nawal Mountassir.

Selon elle, la majorité des cas pris en charge sont transmis au groupe par des associations. « Nous sommes les intermédiaires entre les bénéficiaires et les personnes qui désirent faire des dons », souligne-t-elle.

Récemment, « Lyedfelyed » a été reconnu par Facebook comme la communauté la « plus résiliante, la plus influente et la plus porteuse de changement ». Le collectif a donc « eu l’honneur de représenter le Maroc » dans le programme Facebook Accelerator qui encourage la création de nouvelles expériences pour améliorer de manière significative la vie des personnes sur les continents européen, africain et du Moyen-Orient.

« Nous avons été sélectionnés parmi 130.000 communautés sur les 226 millions qui existent sur Facebook. 130 communautés ont été ensuite choisies pour participer à ce programme », souligne l’initiatrice du groupe. Ce dernier a pu bénéficier d’un programme intensif de coaching de huit mois et d’un financement de 50.000 dollars. « Ce financement nous aide à mener nos actions de soutien dans tout le Maroc et à payer les frais généraux et les outils dont nous avons besoin pour faire notre travail », explique le collectif.

Le groupe travaille aussi sur deux nouveaux projets, dans le cadre du même programme, notamment pour la création d’un restaurant solidaire.