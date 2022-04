L’Espagne voudrait expulser plus de migrants après le réchauffement des relations diplomatiques avec le Maroc. En moins d’une année, plus de 50.000 Marocains ont débarqué illégalement sur le sol ibérique…

La «nouvelle étape» qui s’ouvre dans les relations entre Rabat et Madrid permettra de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment en matière de lutte contre l’immigration irrégulière. Des sources au sein du gouvernement de Pedro Sanchez ont d’ailleurs confirmé cette volonté, soulignant que le nombre de migrants expulsés vers le Maroc «augmentera considérablement», rapporte l’agence Europa Press.

À cet effet, deux nouvelles lignes seront empruntées pour opérer ces expulsions. Il s’agira de Casablanca et d’Agadir qui viennent s’ajouter à celle de Laâyoune, précisent ces sources à l’agence espagnole.

Ces deux nouvelles routes ont été au cœur de discutions entre les responsables des ministères de l’Intérieur des deux pays, «avant même l’envoi de la lettre de Pedro Sanchez au roi Mohammed VI», défendant le plan d’autonomie marocain pour le Sahara et mettant ainsi fin à la crise diplomatique majeure entre les deux pays voisins.

Lire aussi: Coopération sécuritaire: promulgation, par l’Espagne, d’un accord signé avec le Maroc en 2019

La crise entre Rabat et Madrid aura duré un peu plus de 11 mois, depuis l’accueil en catimini de Brahim Ghali en Espagne pour y être soigné sur Covid, le 18 avril dernier. Durant la même période, plus de 50.000 migrants ont atteint les côtes espagnoles depuis le Maroc.

Selon les données avancées par la police espagnole, 40% des migrants arrivés en Espagne en 2021 provenaient du Maroc, 30% d’Algérie et 30% de pays d’Afrique subsahariennes.

Madrid a récemment ratifié un nouvel accord avec le Maroc en 2019, visant notamment à améliorer la collaboration entre les deux pays contre les actions criminelles, en particulier, celles liées au terrorisme, à la traite des êtres humains et à l’immigration clandestine.