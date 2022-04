L’accord sécuritaire signé à Rabat en 2019 vient d’être publié dans le Bulletin officiel de l’État espagnol, coïncidant avec la visite de Pedro Sanchez au Maroc.

Un accord sécuritaire global entre Rabat et Madrid a été publié ce jeudi 7 avril dans le Bulletin officiel de l’État espagnol (BOE). Signé le 13 février 2019 à Rabat, cet accord vise une meilleure collaboration contre les actions criminelles, en particulier, contre le terrorisme, la traite des êtres humains, l’immigration clandestine et le trafic de drogue, rapporte l’agence Europa Press.

Ledit accord a été signé lors d’une cérémonie présidée par le Roi Mohammed VI et le souverain d’Espagne Felipe V.

Au total 11 accords de coopération bilatérale dans plusieurs domaines ont été signés ce jour-là, afin de «donner une nouvelle impulsion aux relations de coopération maroco-espagnole, témoignant de la profondeur et de la qualité des relations bilatérales», comme le rapportait, à l’époque, la MAP.

Lire aussi: Vidéo. Albares: «L’Espagne ne veut plus être spectatrice dans le dossier du Sahara»

Basé sur le Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre l’Espagne le Maroc, ce traité a été élaboré et signé par le ministre marocain de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit et son homologue espagnol, Fernando Grande-Marlaska. Ce nouvel accord entrera en vigueur le 30 avril, lit-on dans le Bulletin officiel.

Sa publication dans le BOE intervient le jour même de la visite de Pedro Sanchez à Rabat sur invitation du roi Mohammed VI. Une visite qui enterre définitivement la brouille diplomatique entre les deux pays, enclenchée après l’accueil, en catimini, de Brahim Ghali en Espagne pour y être soigné du Covid.