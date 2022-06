La Commission nationale des étudiants en médecine dénonce, une fois de plus, le projet d’intégration des étudiants marocains revenus d’Ukraine dans les facultés nationales.

Enumérant les différentes problématiques que connaît le secteur de la santé, la Commission nationale des étudiants en médecine dit refuser l’intégration des étudiants marocains revenus d’Ukraine.

« Au lieu de prendre des décisions visant à élargir les terrains de formation hospitalière et à améliorer la qualité de la formation médicale et pharmaceutique, les deux ministères de tutelle continuent d’être intransigeants et agissent unilatéralement à travers des politiques qui menacent le secteur de la santé du pays. Avec leurs décisions, ils sapent ce que nous considérons comme le fondement sur lequel repose le système », lit-on dans un communiqué publié le 26 juin.

En parlant de fondement, la commission évoque la « qualité de l’élément humain »: « le médecin, le pharmacien et le dentiste de demain doivent être au premier rang ».

« Avec tous les problèmes du secteur de la santé, les responsables officiels ont promis d’intégrer les étudiants revenant d’Ukraine », dénonce ce collectif d’étudiants. Ses membres ont « exprimé à l’unanimité leur rejet absolu de cette démarche » qui, selon eux, « est une menace directe » sur la formation dans les facultés marocaines.

Pour justifier leur position, ils estiment que la formation hospitalière actuelle ne permet pas d’absorber le « nombre d’étudiants attendus ».

En guise de protestation, la commission annonce l’organisation de « plusieurs manifestations simultanées au niveau national dans toutes les facultés publiques de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire au Maroc » et ce, le mardi 28 juin.

Elle appelle aussi à la tenue d’un sit-in à Rabat, accompagné d’une grève nationale dans les centres de formation hospitalière, le 5 juillet prochain.

Le 21 juin dernier, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui avait indiqué au parlement que le dossier des étudiants marocains revenus d’Ukraine sera définitivement réglé en juillet prochain.

Différents concours seront organisés, selon lui, pour l’intégration de ces étudiants dans le système éducatif national après Aïd Al Adha.