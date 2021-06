Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l’artiste, feu Abdelmounaim El Jamaï.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction la nouvelle du décès de Abdelmounaim El Jamaï, après une brillante carrière artistique qui lui a permis de figurer parmi les pionniers de la chanson marocaine moderne.

Suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, le roi exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à l’ensemble de ses proches, admirateurs, et à sa famille artistique nationale, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, se remémorant, avec estime, les qualités du regretté, sa passion pour son art, son patriotisme sincère et son attachement aux constantes de la Nation et à ses sacralités.

Tout en partageant la peine des membres de la famille du défunt, le souverain implore le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort et d’accueillir feu Abdelmounaim El Jamaï en sa sainte miséricorde, de le rétribuer amplement pour ses actions dans le domaine artistique au service de sa patrie, et de l’agréer en son vaste paradis parmi ses fidèles serviteurs.