Le procureur général de l’Etat espagnol doit se rendre ce jeudi au Maroc pour un projet européen visant à renforcer l’État de droit dans le royaume.

Álvaro García Ortiz est attendu jeudi au Maroc pour une visite officielle dont l’objectif est de lancer un projet de la Commission européenne visant à renforcer l’État de droit dans le pays. Au cours de son séjour, il prévoit de rencontrer son homologue marocain Moulay Hassan Daki, procureur général du roi près la cour de cassation et président du ministère public.

Les deux responsables discuteront de questions telles que la coopération judiciaire, rapporte l’agence de presse espagnole Europa Press, citant des sources judiciaires espagnoles.

Selon ces dernières, le drame qui a fait au moins 23 morts parmi des migrants qui tentaient de passer la clôture de Melilla, le 24 juin dernier, ne sera pas à l’ordre du jour et ce, malgré la polémique relancée par la diffusion d’une enquête de la BBC, assurant qu’il y a eu un transfert de cadavres de victimes de l’Espagne vers le Maroc.

Outre la coopération judiciaire, García Ortiz et Daki devraient discuter du recouvrement des avoirs et des réformes menées par le parquet marocain dans son organisation et son fonctionnement.

Vendredi, un projet initié par la Commission européenne, qui fait partie d’un programme européen plus large d’appui sectoriel à la réforme de la justice, sera exposé.

Doté d’un million d’euros, le programme en question a pour objectif général de renforcer l’Etat de droit dans le royaume à travers un pouvoir judiciaire indépendant pour parvenir à une plus grande protection des droits et libertés.

Il vise plus particulièrement à renforcer les capacités institutionnelles du ministère public marocain, pour lequel le parquet espagnol mettra son expérience et ses connaissances à disposition, soulignent les mêmes sources.

Selon les détails du programme, il s’agit de transmettre à Rabat « les bonnes pratiques européennes en matière de méthodes et d’outils de protection de l’ordre public », notamment en matière de lutte contre les phénomènes criminels, de réduction de la détention préventive et d’utilisation des mesures alternatives et des mécanismes de coopération judiciaire.