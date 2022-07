Le Marocain peut avec son passeport, voyager dans 65 pays dans le monde. Ce document de voyage marocain a été classée 82e au niveau international des passeports les plus puissants au monde, perdant deux places au 2e trimestre 2022, selon l’indice Henley Q3 2022.

Selon sa nationalité, franchir les frontières mondiales peut s’avérer simple comme très compliqué, voire impossible. Le dernier classement de Henley & Partners met en lumière une énième différence de taille entre les nations riches et développées et les plus pauvres.

L’indice classe les passeports de 112 pays dans le monde, en fonction du nombre de destinations vers lesquelles leurs titulaires peuvent se rendre sans visa.

Le Japon, toujours en tête

Toujours d’après les derniers résultats du Classement Henley des passeports, basé sur des données exclusives et officielles de l’Association du transport aérien international (IATA), le Japon occupe la première place de ce classement.

En effet, avec un score record de 193 pays accessibles sans visa ou avec un visa d’entrée, le Japon est classé premier, tandis que Singapour et la Corée du Sud se situent en 2e place avec un score de 192.

Les États membres de l’UE dominent les dix premières places du dernier classement. L’Allemagne et l’Espagne se situent à égalité en 3e position, avec un accès possible sans visa vers 190 destinations. La Finlande, l’Italie et le Luxembourg, tous situés à la 4e place, suivent de près avec 189 destinations possibles. Le Danemark, les Pays-Bas et la Suède se partagent la 5e place, les détenteurs de leurs passeports étant capables de voyager sans visa vers 188 destinations dans le monde.

Le Royaume-Uni et les États-Unis ont tous deux chuté d’un rang, passant respectivement aux 6e et 7e places. L’Afghanistan reste en bas du classement, ses ressortissants ne pouvant accéder sans visa qu’à 27 destinations mondiales.

L’écart de mobilité internationale entre les passeports les plus puissants et les moins puissants du monde est aujourd’hui de 166 destinations de différence, un chiffre sans précédent.

Le passeport marocain, classé 7e dans la région MENA

En tête du podium, les Emirats Arabes Unis qui se trouve maintenant à la 15e place du classement avec un score de 176 destinations accessibles sans visa ou avec un visa d’entrée. Le pays a réalisé des gains inégalés en tant que plus grand grimpeur du classement au cours de la dernière décennie. Il était classé 64ème du classement en 2012, avec un score de 106 seulement.

Le passeport marocain a lui, été placé au 82e rang mondial sur 112 pays. En Afrique du Nord, le Maroc est classé deuxième derrière le passeport tunisien (77e rang mondial avec 71 destinations) et devant le passeport mauritanien (87e rang mondial avec 60 pays) et le passeport algérien qui partage le même rang avec l’Egypte (94e rang mondial avec 53 destinations).

En queue du classement mondial, on trouve le Yémen, le Pakistan, la Syrie, l’Irak et l’Afghanistan. Les ressortissants de ces pays peuvent se rendre respectivement et seulement dans 34, 32, 30, 29 pays sans visa.

Rappelons que le Henley Passport Index classe chaque trimestre les passeports qui ouvrent le plus de portes pour se déplacer à l’international sans visa.

Pour connaître les passeports qui permettent de voyager le plus librement (sans visa, avec visa à l’arrivée ou avec visa électronique), le cabinet de conseil en citoyenneté Hely & Parners part des données de l’Association internationale du transport aérien (IATA). Le Henley Passport Index ne tient pas compte des restrictions de circulation temporaires mises en place depuis le début de la pandémie de Covid-19.