Le classement Passport Index 2021 du cabinet Henley & Partners vient d’attribuer au Maroc la 85e place sur 116 pays, soit un recul de neuf places par rapport à l’année dernière. Mais concrètement le royaume ne perd l’accès sans visa qu’à un seul Etat. De son côté, le Japon caracole toujours en tête du podium.

Le cabinet britannique Henley & Partners, spécialisé dans le conseil en citoyenneté et résidence mondiale à l’international, rend chaque année à la même période son classement des passeports donnant accès à la meilleure mobilité. Alors que le Maroc obtenait une relativement bonne performance l’an dernier, atteignant la 76e place (+1 par rapport à 2019), il dégringole cette année de neuf places.

Un visa pour les Îles Cook et Niue

A la 85e place du classement de 116 pays, le royaume donne accès à 63 pays sans visa. L’an dernier, le passeport marocain donnait accès à 64 pays, classé à la 76e place sur 106 pays, soit dix pays de moins que cette année.

Concrètement, même si le Maroc a perdu en attractivité comparé aux autres pays de la liste, il ne perd en réalité l’accès sans visa qu’à « un seul pays » par rapport à l’an dernier. Il s’agit des Îles Cook et Niue, deux États du Pacifique Sud en Océanie, rattachés politiquement à la Nouvelle-Zélande.

Au niveau maghrébin, la Tunisie fait mieux que le Maroc et se hisse à la 78e place (accès à 71 pays sans visa), tandis que l’Algérie arrive à la 96e place, juste avant l’Egypte (97e). La Lybie se classe 108e.

Le top 10 occupé par les pays asiatiques ou occidentaux

Le top 10 demeure occupé par trois pays asiatiques et des pays occidentaux. Le Japon et Singapour sont numéro 1 ex-aequo avec accès à 192 pays sans visa. L’Allemagne et la Corée du Sud se côtoient en deuxième position, tandis que la troisième place du podium se partage entre la Finlande, l’Italie, le Luxembourg et l’Espagne.

La France arrive en 5e place (accès à 187 pays), avec le Portugal, l’Ireland, la Suède et les Pays-Bas.

Les Etats-Unis n’arrivent qu’en 7e position, tout comme la République tchèque, la Grèce, Malte, la Norvège et le Royaume-Uni. L’Australie et le Canada se partagent la 8e place, la Hongrie occupe la 9e place, et en 10e place se rejoignent la Pologne, la Lituanie et la Slovaquie.

Parmi les derniers de la classe, on retrouve certains pays de la région MENA, du sous-continent indien et la Corée du Nord (109e place). On note le Népal et les territoires palestiniens (110e), la Somalie (111e), le Yémen (112e), le Pakistan (113e), la Syrie (114e), l’Irak (115e), l’Afghanistan (116e).

L’Iran, le Liban, le Sri Lanka et le Soudan occupent la 107e place avec accès à 41 pays.