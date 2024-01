L’Espagne demande au Maroc d’interdire l’embarquement vers Madrid des Sénégalais sans visa

Dans une tentative de freiner les arrivées des migrants irréguliers en Espagne via les aéroports, le gouvernement de Pedro Sanchez a sollicité l’aide du Maroc pour interdire aux Sénégalais l’embarquement à partir de Casablanca sur les vols transitant par l’Espagne.

C’est une mesure inédite! Le gouvernement de Pedro Sanchez a sollicité l’intervention des autorités marocaines pour freiner les arrivées, à son aéroport international Adolfo Suárez-Barajas, des voyageurs en provenance de pays subsahariens.

Ainsi donc Madrid a envoyé aux autorités marocaines une note dite verbale, à travers sa chancellerie à Rabat, afin que les autorités marocaines empêchent l’embarquement des voyageurs sénégalais ne disposant pas d’un visa Schengen sur les vols en transit par l’Espagne, selon une information révélée par la radio espagnole Cadena Ser.

Avec cette mesure, l’Exécutif espagnol croit pouvoir contrôler les arrivées de potentiels migrants irréguliers sénégalais, ayant comme destination finale un pays tiers en dehors de l’espace Schengen, mais qui grâce à un vol avec correspondance en Espagne, ils peuvent accéder au territoire européen.

Concrètement, l’Espagne cherche à entraver l’arrivée de Sénégalais sans visa d’entrée en Espagne, c’est-à-dire « ceux qui n’ont pas de visa Schengen apposés au moins au cours des deux années précédant le voyage », indique le document de la diplomatie espagnole dirigé aux autorités marocaines.

Ainsi, donc, le gouvernement espagnol souhaite que le Maroc garde l’œil sur les vols en provenance de Casablanca, la connexion aérienne utilisée par ces voyageurs pour effectuer ce que le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, dénomme une « escale frauduleuse ».

Le Maroc à la rescousse

Partant et une fois ces voyageurs foulent le sol espagnol, ils sont en mesure de solliciter une protection internationale en vertu de la Convention de Dublin.

La requête émise par l’Ambassade d’Espagne au Maroc et adressée au Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, précise que cette mesure est « temporaire« .

En effet, le gouvernement de Sanchez souhaite arrêter cette hémorragie au moins « jusqu’à l’entrée en vigueur de l’obligation du visa de transit aéroportuaire pour les citoyens sénégalais, prévue pour le 19 février prochain », précise le document diplomatique.

Les autorités espagnoles se concentrent, pour le moment, sur le Sénégal car elles ont constaté une arrivée importante depuis ce pays. Mais rien n’exclut que d’autres pays africains figurent sur la liste noire de l’Espagne.

Cependant, comment le Maroc devrait-il réagir à cette demande, qu’en est-il des liens fraternels de longue date qu’il entretient avec ces pays amis?

Certes, les relations sont au beau fixe entre les deux voisins mais Rabat est-elle obligée d’intervenir et ce aux dépens de ses solides relations avec ses voisins africains ? D’autant plus que les forces de l’ordre espagnoles sont des éternels insatisfaits et leurs syndicats ne cessent de pointer ce qu’ils dénomment le » laxisme » des autorités marocaines quand il est question de contrôle migratoire… Et surtout que gagnera le Maroc au change ?