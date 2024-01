L’indice « Henley and Partners », qui classe les passeports en fonction du nombre de pays sans visa, a attribué la 71ème place au Maroc dans son world ranking 2024.

Ainsi, le Maroc, qui occupait jusque-là la 73ème place, progresse de deux points pour se situer à la 71ème place en ce début d’année avec un accès sans visa à 71 pays, comme l’indique le dernier ranking mondial du cabinet londonien.

Toutefois, 155 pays exigent un visa aux titulaires d’un titre de voyage marocain.

De la sorte, le royaume occupe désormais la 71ème place ex aequo avec la Tunisie et la Zambie, après avoir été devancé de trois places, en juillet dernier seulement, par la même Tunisie qui arrivait à la 70e place avec un accès visa-free à 71 pays.

An unprecedented six countries share the top spot with visa-free access to a record-breaking number of destinations on the 2024 Henley Passport Index.

Discover more about our Passport Index here: https://t.co/6zuQhdfcU3#passportindex #henleypassportindex #henleyandpartners

— Henley & Partners (@HenleyPartners) January 10, 2024