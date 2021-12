Ce que cache l’endettement des entreprises, fibre optique : L’ONEE met à niveau le réseau de transmission, renouvellement du parc des poids lourds: 900 dossiers traités jusqu’en décembre 2021 pour une enveloppe de 140 MDH, investissement: Maroc, terre de toutes les opportunités, Mezzour: l’industrie marocaine est fortement soutenue par l’ensemble des appareils de l’Etat, David Greene: « Une relation forte entre Israël et le Maroc a le potentiel de contribuer à une paix plus large au Moyen-Orient », la Marine Royale déjoue une tentative de trafic de stupéfiants à Al-Hoceima, Rabat: Des mesures anticipatives pour préserver la sécurité et l’ordre public à l’approche du nouvel an, le ministère du Tourisme s’engage à opérationnaliser au plus vite un vaste plan de soutien aux opérateurs, les activités des banques participatives en stagnation, depuis sa création, le BCIJ a démantelé 86 cellules terroristes, les médecins du secteur privé menacent de faire grève…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 24 décembre 2021:

L’Economiste

Ce que cache l’endettement des entreprises

Avec un encours qui frôlera la barre de 1.000 milliards de DH en 2022, la dette du Trésor suscite régulièrement le débat, notamment sur sa soutenabilité. Par contre, celle des entreprises non financières est moins exposée à la critique. C’est d’abord le problème des créanciers puis ensuite de l’économie. La dette constitue une source de vulnérabilité pour 3 entreprises sur 10, révèle une étude des chercheurs de Bank Al-Maghrib et de la Narodowy Bank Polski » Elles sont un peu plus nombreuses à être exposées au risque de liquidité (40%). Ce risque s’est accru pour de nombreuses entreprises au cours des dernières années avec l’allongement des délais de paiement. Les grandes entreprises ont subsisté une part importante de leur endettement financier par la dette commerciale auprès des TPE et PME.

Aujourd’hui Le Maroc

Fibre optique : L’ONEE met à niveau le réseau de transmission

L’Office procède actuellement à la mise à niveau de la fibre optique en mettant en place une technologie de nouvelle génération. L’appel d’offres pour la réalisation de cet objectif vient d’être lancé. Ce projet consiste à remplacer le réseau existant par un nouveau plus performant appelé MPLS-TP (profil de transport de commutation d’étiquettes multi-protocoles) de capacité de transmission de 1 et 10 G suivant la structure du réseau, de la mise en place d’un outil de gestion et de supervision centralisé en mode redondé. Cette opération va s’accompagner de la formation et l’accompagnement des équipes de l’ONEE.

Renouvellement du parc des poids lourds: 900 dossiers traités jusqu’en décembre 2021 pour une enveloppe de 140 MDH

Lors de son passage au Parlement, le ministre du Transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil, a signalé que le ministère s’est penché dans une première étape sur le renouvellement du parc des véhicules vétustes du transport routier en accordant des primes au profit des bénéficiaires, destinées au renouvellement ou à la casse des véhicules âgés de plus de 20 ans. Le ministère a procédé à l’élargissement de ce programme aux véhicules de plus de 15 ans et de moins de 20 ans. Pour davantage de flexibilité et d’efficacité, le programme a été confié à l’Agence nationale de sécurité routière (NARSA). A ce sujet, le ministre a indiqué que jusqu’en décembre 2021, la Narsa a traité près de 900 dossiers pour une enveloppe de 140 millions DH.

L’Opinion

Investissement: Maroc, terre de toutes les opportunités

En dépit de l’impact de la crise sanitaire sur les économies mondiales, le Maroc réussit à tirer honorablement son épingle du jeu. En témoignent les différents indices de prospérité et d’environnement d’investissement qui positionnent le Royaume parmi les pays les plus attractifs de la région et du continent de manière globale. Des avancées qui s’expliquent par les importantes réformes entreprises durant les deux décennies pour renforcer la protection des investisseurs, surtout en matière d’accessibilité aux marchés et infrastructures. A cela s’ajoute le processus de modernisation du droit des affaires, notamment à travers la création, puis le renforcement des Centres Régionaux d’Investissement (CRI), qui ont non seulement facilité les procédures pour les potentiels investisseurs, mais ont également mis à leur disposition des services de proximité digitalisés.

Mezzour: l’industrie marocaine est fortement soutenue par l’ensemble des appareils de l’Etat

Le positionnement de hub est une politique qui a été choisie par le Maroc à partir des années quatre- vingt, notamment avec la stratégie d’ouverture et les accords de libre échange qui permettent aujourd’hui aux industriels installés au Maroc de pouvoir accéder à plus d’une centaine de marchés, tout en bénéficiant de droits de douane préférentiels, a souligné le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. Sur le plan industriel, le Maroc dispose d’un fort « sponsorship politique » de SM le Roi qui a érigé ce secteur en priorité nationale et qui suit son développement de manière très attentive, a affirmé le ministre dans une interview au journal, ajoutant, dans ce sens que, l’industrie marocaine est fortement soutenue par l’ensemble des appareils de l’Etat.

Le Matin

David Greene: « Une relation forte entre Israël et le Maroc a le potentiel de contribuer à une paix plus large au Moyen-Orient »

Une cérémonie a été organisée à Rabat en commémoration du premier anniversaire de l’Accord tripartite Maroc-USA-Israël. Cet événement, organisé conjointement par l’Ambassade des Etats-Unis au Maroc et la mission diplomatique israélienne au Maroc, a mis en avant la profonde signification de l’Accord tripartite Maroc-Etats Unis-Israël, qui a ouvert la voie à une coopération fructueuse avec des perspectives prometteuses entre les trois pays depuis sa signature le 22 décembre 2020 à Rabat. Dans une allocution de circonstance, le Chargé d’Affaires de l’Ambassade des États-Unis au Maroc, David Greene a relevé que le renforcement des relations maroco-israéliennes, depuis la signature de l’Accord tripartite qui a acté le rétablissement des relations entre le Maroc et l’Etat d’Israël, « créera de nouvelles opportunités pour la paix et la prospérité dans la région » du Moyen-Orient.

La Marine Royale déjoue une tentative de trafic de stupéfiants à Al-Hoceima

Des Garde-côtes de la Marine Royale ont mis en échec, très tôt ce mercredi au niveau de la baie d’Al-Hoceima, une tentative de trafic de stupéfiants, apprend-on de source militaire. L’opération a permis l’arrestation de trois délinquants à bord d’un bateau de pêche et la saisie de trente-six (36) ballots de stupéfiants, soit un peu plus d’une tonne de chira, précise-t-on. La cargaison de drogue, le bateau saisi et les trafiquants interpellés ont été acheminés vers le port d’Al-Hoceima et remis à la Gendarmerie Royale pour les procédures judiciaires d’usage, selon la même source.

Al Bayane

Rabat: Des mesures anticipatives pour préserver la sécurité et l’ordre public à l’approche du nouvel an

A l’approche du nouvel an, les services de sécurité de la préfecture de Police de Rabat renforcent leurs efforts de manière anticipative en vue de préserver la sécurité et l’ordre public et protéger les personnes et les biens dans toutes les zones de la capitale. Les barrages judiciaires et administratifs, les points de contrôle existants aux entrées de la ville, les axes routiers principaux et la police de la circulation, qui sont sous la supervision des agents de la police judiciaire et de la police routière, figurent parmi les principaux instruments anticipatifs de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) à cet effet, à travers l’inspection des voitures suspectes et la vérification de l’identité des usagers de la route.

Al Massae

Le ministère du Tourisme s’engage à opérationnaliser au plus vite un vaste plan de soutien aux opérateurs

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatima-Zahra Ammor, s’est engagée, mercredi, à opérationnaliser au plus vite un vaste plan de soutien aux opérateurs touristiques. Lors d’une séance de travail avec le président et les représentants de la Confédération nationale du Tourisme (CNT), la ministre a rappelé l’engagement résolu de son département et de l’ensemble des composantes du Gouvernement dans la mise en œuvre des mesures les plus urgentes ainsi que des mesures plus structurantes, tels qu’un fonds sectoriel adossé au Fonds Mohammed VI.

Les activités des banques participatives en stagnation

Près de cinq ans après leur lancement, les activités des banques participatives sont en état de stagnation, a indiqué le wali de Bank Al Maghrib, Abdellatif Jouahri, notant que la Banque centrale est en train d’étudier cette question avec les banques concernées pour essayer de comprendre le problème. Jouahri a d’autre part souligné que Bank Al-Maghrib est ouvert aux scénarios de concentration financière pour les banques opérant dans le secteur, à travers le fusionnement de certaines d’entre elles.

Al Alam

Depuis sa création, le BCIJ a démantelé 86 cellules terroristes

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) a démantelé 86 cellules terroristes, dont 80 en lien avec l’organisation de Daech et 6 autres acquises à l’idéologie de la nébuleuse Al-Istihlal wal Fay’e qui, pour financer des actes terroristes, légitimise des activités illicites comme le vol et le cambriolage contre des personnes qu’elle considère comme infidèles. Le directeur du BCIJ, Cherkaoui Habboub, qui était mardi l’invité du journal du soir de la chaîne d’information en continu de la MAP (M24), a souligné que l’action du BCIJ, qui relève de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), a également permis de traduire en justice 1.400 individus, dont 56 récidivistes dans le cadre des affaires de terrorisme, 35 mineurs et 14 femmes.

Les médecins du secteur privé menacent de faire grève

Les représentations syndicales des médecins du secteur privé et l’Association nationale des cliniques privées ont annoncé leur attachement à la nécessité de réduire le taux de cotisation mensuelle à la CNSS afin de bénéficier d’une couverture médicale à l’instar des autres catégories des Marocains. Ces médecins se sont dits déterminés à observer une grève nationale prévue le 20 janvier prochain, pour protester contre la non satisfaction de leurs revendications, notamment la réduction du taux de leurs cotisations mensuelles à la CNSS, à l’instar des architectes et des notaires, dont le taux varie entre 3 et 5%