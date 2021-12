Nizar Baraka: « La conjoncture actuelle requiert des profils techno-politiques »

«Le Maroc nécessite actuellement des responsables aux profils techno-politiques, qui puissent combiner entre la vision politique et les capacités de les mettre en œuvre de manière concrète sur le terrain, tout en maintenant un canal de communication avec les citoyens », a déclaré Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’Eau, lors de son passage sur 2M, dans l’émission « Confidences de presse ». Interrogé sur la Charte de la Majorité, il a précisé que « la Charte, dont la conception a commencé dès la constitution de la Majorité, incarne la volonté des trois partis de la coalition de rester solidaires les uns vis-à-vis des autres pour réussir l’expérience gouvernementale ».

Urbanisation: Les futurs pôles touristiques Témara et Harhoura poursuivent leur mise à niveau

La ministre de l’Aménagement du Territoire national, d ‘Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima-Zahra Mansouri, semble déterminée à poursuivre la mise à niveau et le réaménagement des villes de Témara et Harhoura. La responsable a présidé avec le Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, une réunion du Comité Central de Suivi et d’Évaluation des programmes de développement et de mise à niveau urbaine de la ville de Témara 2016-2023 et de la ville de Harhoura 2020-2024. Ces deux programmes visent le développement urbain des villes de Témara et Harhoura et l’amélioration des conditions de vie de leurs habitants à travers des interventions et des projets structurants.

Al Bayane

Le Maroc et le Royaume-Uni tiennent la 3è session de leur dialogue stratégique

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, ont tenu à Londres, la 3è session du dialogue stratégique Maroc-GB. Lors de ces entretiens, les deux ministres ont réaffirmé leur vision commune pour l’établissement d’un partenariat stratégique entre les deux pays, à travers le renforcement du dialogue politique, l’approfondissement des relations économiques et de la coopération sécuritaire et la promotion des liens humains et culturels. Dans ce sens, les deux parties ont procédé à l’adoption d’une Déclaration politique conjointe Maroc-Royaume-Uni et à la signature de deux décisions mettant en place les organes principaux du nouvel Accord d’association Maroc-Royaume-Uni, conclu entre les deux pays en 2019, à savoir le Conseil et le Comité d’association.

Mezzour: un partenariat gagnant-gagnant

L’accord d’association entre le Maroc et le Royaume-Uni est un partenariat gagnant-gagnant et de codéveloppement qui implique les deux pays et le continent africain, a affirmé à Londres, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. Dans une déclaration à la presse à l’issue du premier Conseil d’Association Maroc-Royaume-Uni, coprésidé par le ministre d’État britannique chargé du commerce international, Ranil Jayawardena et Mezzour, ce dernier a indiqué que cette première session a été l’occasion de « saluer l’évolution positive des échanges et des investissements entre nos deux pays ».

Assahra Al Maghribia