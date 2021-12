Plans stratégiques: L’intérieur digitalise son management de programmes, assurance-vie: La parade des assureurs contre les taux bas, Budget 2022: Mise à jour des dispositions douanières, publication du rapport sur la situation des prisons au Maroc, pollution sonore au Maroc: le remue-ménage d’un bruit qui court toujours, le processus de développement dans les provinces du Sud en débat, une feuille de route pour promouvoir l’emploi, Automobile: le taux d’intégration s’est établi à 63% en 2021, la couverture sociale aux artisans non fiscalisés ou encore le collaboration entre le Maroc et le Nigeria pour la mise en place d’initiatives d’énergie solaire…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 28 décembre 2021 :

L’Économiste

Plans stratégiques: L’intérieur digitalise son management de programmes

Fini les allers-retours des walis, gouverneurs et autres décideurs vers Rabat pour débloquer un programme, un projet ou un financement. Le tout se fera désormais de manière digitale. C’est d’ailleurs l’un des dossiers prioritaires du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit. La mise en place d’un « Project management office » (PMO) et d’une plateforme de suivi et de pilotage des programmes de développement (PSPPD) sont en cours de finalisation. Qualifiée par Laftit d' »outil de référence », cette plateforme qui sera accessible « sous la même image » par l’ensemble des acteurs, permet une reprise de l’ensemble des données qui sont traitées au niveau des projets, grâce à des informations sûres et pertinentes.

Assurance-vie: La parade des assureurs contre les taux bas

Au cours des quatre dernières années, le rendement moyen des contrats libellés en dirhams a baissé de pratiquement 1 point de pourcentage et cette tendance n’est pas prête de s’inverser. Les assureurs disposent de plusieurs leviers pour contrecarrer cette érosion. L’un d’eux est la promotion de nouveaux contrats: les unités de compte. Par ailleurs, des discussions sont engagées avec le régulateur pour le relèvement du plafond des placements en immobilier à 30% et l’étalement de la provision sur la participation aux bénéfices sur une durée plus longue.

Aujourd’hui Le Maroc

Budget 2022: Mise à jour des dispositions douanière

Le nouveau budget a apporté son lot de nouvelles dispositions douanières. Dans ce sens, l’ADII (Administration de la douane et des impôts indirects) vient de publier la circulaire relative aux dispositions douanières de la loi de Finances pour l’année budgétaire 2022. L’une des premières nouveautés concerne la suppression du rayon des douanes. Concrètement, toutes les dispositions du code des douanes relatives au rayon des douanes ont été abrogées. « Conformément aux dispositions de l’article 24 du code des douanes, l’action de l’administration s’exerce sur l’ensemble du territoire douanier et une zone de surveillance spéciale, appelée rayon des douanes, est organisée le long des frontières terrestres et maritimes. Dans cette zone, la circulation des marchandises est soumise à des conditions particulières pour lutter contre la fraude et la contrebande » apprend-on auprès de l’ADII. Toutefois et compte tenu de l’évolution de la législation et de la réglementation douanières ayant conforté les prérogatives des agents des douanes en matière de contrôle et de surveillance sur toute l’étendue du territoire douanier, le maintien de cette notion ne paraît plus opportun, précise l’ADII.

Publication du rapport sur la situation des prisons au Maroc

Le Centre d’études en droits humains et démocratie (CEDHD) et le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF), en collaboration avec la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), ont élaboré un rapport sur la situation des prisons au Maroc couvrant la période 2016-2020 selon une approche fondée sur les droits de l’Homme. Premier en son genre dans la région, ce travail à vocation analytique et visant à faire des propositions constructives est le fruit d’une collaboration tripartite à laquelle la DGAPR a grandement contribué à travers les dialogues organisés, les données fournies et sa réactivité aux problématiques posées.