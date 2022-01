Crédits TVA, contribution de solidarité, protection sociale,…les dossiers chauds de Nadia Fettah Alaoui Le stock en termes de remboursement de la TVA a atteint un montant total de 13 milliards de dirhams à fin 2021, a indiqué la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, dans un interview accordée au journal, ajoutant qu’en vue d’accompagner les entreprises pour couvrir leurs besoins en financement, le mois d’avril a été fixé comme date butoir pour la liquidation du stock relatif au remboursement de la TVA. Sur un autre volet, elle a souligné que la généralisation de la protection sociale constitue un chantier royal de grande envergure, nécessitant par conséquent une forte mobilisation de l’ensemble des parties prenantes. Dans ce cadre, le gouvernement s’est attelé, dès sa mise en place, à prioriser parmi ses projets, la mise en œuvre de ce chantier, notamment la généralisation de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) en faveur des travailleurs non-salariés (TNS) dont l’opérationnalisation devrait se concrétiser en 2021. Aujourd’hui Le Maroc

Irrigation: Plus de 18.000 hectares à moderniser dans le Souss-Massa Le projet de résilience et de durabilité des eaux d’irrigation (REDI) prévoit la modernisation de l’irrigation de plus de 18 mille ha au niveau du périmètre de Massa. Mis en œuvre par le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts avec des financements de la Banque mondiale, le projet de Résilience et durabilité de l’irrigation est préparé conformément au cadre environnemental et social (CES) de la Banque mondiale. Ce projet consiste à renforcer la gouvernance de l’eau dans l’agriculture dans un contexte de rareté croissante de l’eau et à améliorer la qualité des services d’irrigation et de conseil agricole ainsi que l’accès aux technologies modernes d’irrigation à la parcelle dans les zones du projet. L’Opinion

Ressources hydriques: démarrage de la gestion intégrée de l’eau La bonne gestion des ressources hydriques se révèle actuellement au Maroc comme un enjeu capital d’autant plus que les impacts du changement climatique perturbent le cycle de l’eau et l’accessibilité à la ressource des divers types d’usagers de cette denrée vitale. Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a récemment annoncé un programme d’urgence qui vise notamment à construire 120 nouveaux barrages collinaires à l’horizon 2024. Le ministre a également réitéré l’importance de consacrer une gestion intégrée des ressources en eau afin de mettre en œuvre des solutions et des arbitrages qui bénéficient à tous les usagers. Saïd Moutaouakil: le Molnupiravir est efficace à 30% face à Omicron Après l’actualisation du protocole, on y a ajouté le Molnupiravir tout en conservant hydroxychloroquine-Azithromycine, a indiqué le membre du Comité scientifique et technique, Saïd Moutaouakil, dans une interview au journal, ajoutant qu’il sera prescrit dans des conditions particulières et exclusivement aux personnes adultes de plus de 18 ans, à l’exception des femmes enceintes et allaitantes et que la priorité est accordée aux personnes à risques. Son efficacité varie de 30 à 50% et dans le cas du variant Omicron, il demeure efficace à hauteur de 30%, a-t-il souligné.

Libération

Appel à l’application des peines alternatives et la promotion de la justice de médiation

Les participants à une rencontre organisée à Marrakech ont appelé à promouvoir la justice de médiation et de la réconciliation et la poursuite de la plaidoirie en faveur de l’application des peines alternatives au monde arabe. Dans des recommandations sanctionnant les travaux de cette rencontre tenue sous le thème « la décriminalisation des infractions mineures et l’application des peines alternatives : Un pont de connexion entre le Maroc et la Tunisie et expériences de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient », les participants ont appelé à encourager la justice de réconciliation et de médiation que ce soit par la police judiciaire, le Parquet général et dans tous les autres parcours judiciaires et à préconiser la procédure du contrôle judiciaire et la liberté provisoire sous conditions.

Al Bayane

Le Conseil de sécurité insiste sur le rôle des « parties du conflit » autour du Sahara.

Le professeur du droit international, Abdelfattah Belamachi, a affirmé que le Conseil de sécurité insiste de manière claire sur le rôle des « parties du conflit » autour du Sahara marocain. « Le Conseil appelle de manière claire les parties au conflit autour du Sahara à travailler avec l’Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara marocain en vue de reprendre le dialogue et le processus des tables rondes », a indiqué Belamachi dans une déclaration à RIM Radio, précisant que les parties concernées sont le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le « polisario ». Dans ce sens, Belamachi a qualifié d' »erroné » le compte rendu de l’AFP du point de presse du SG de l’ONU, dans la mesure où il désigne le Maroc et le polisario comme étant les seules parties à ce conflit artificiel créé par l’Algérie.

Renforcement des capacités touristiques à Fès-Meknès: 73 établissements d’hébergement touristique en cours de réalisation

Un total de 73 établissements d’hébergement touristique, d’un investissement de 708 millions de DH (MDH) sont en cours de réalisation dans la région de Fès-Meknès, selon des données du Centre Régional d’Investissement (CRI). Ces nouveaux projets renforceront la capacité d’accueil touristique dans la région, avec la création de plus de 3.600 lits supplémentaires, précise la même source. Le CRI de Fès-Meknès fait état, par ailleurs, de la mise en service d’une douzaine de projets d’hébergement touristique avec une capacité d’accueil estimée à 356 lits. La réalisation de ces unités a nécessité un investissement global de 151 MDH.