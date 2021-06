Lancement de la campagne #b7arblaplastic, la reprise du tourisme réjouit les opérateurs, crise commerciale entre le Maroc et l’Egypte… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce lundi:

L’Economiste

Aéronautique: les industriels veulent se brancher énergie verte.

La prochaine application des taxes carbone en Europe, prévue à partir de 2023, est une échéance de vie ou de mort pour les industriels du Royaume. Ces derniers commencent déjà à nourrir des inquiétudes justifiées d’autant que le Vieux Continent représente 65% des débouchés des exportations marocaines. Tant qu’ils sont exclus de la possibilité d’être connectés aux énergies propres, ils subiront une taxe qui ne manquera pas de grever leur compétitivité. Les opérateurs de l’industrie aéronautique ont déjà commencé à s’interroger sur l’intention du gouvernement de brancher enfin les unités industrielles aux énergies renouvelables pour leur éviter le contrecoup des taxes carbone.

Maroc-Egypte: crise sur fond de « triche ».

Depuis quelques semaines, les échanges commerciaux sont quasiment bloqués entre les deux pays. Et c’est le Caire qui avait ouvert les hostilités en activant des barrières non tarifaires devant les exportations marocaines au mépris de l’accord de libre-échange. Presque la totalité des produits se voient opposer une fin de non-recevoir. En représailles, le Maroc a notamment refusé le visa aux importations depuis l’Egypte. Certains exportateurs égyptiens trichent en délivrant de faux certificats d’origine à des marchandises importées en réalité de Chine.

Aujourd’hui le Maroc

Santé: 1.000 sièges supplémentaires à la rentrée universitaire 2021-2022.

Qualification du système de formation, renforcement de la gestion régionale des ressources humaines, digitalisation et simplification des procédures…. Ce sont là les principales orientations du ministère de la santé pour assurer une gestion exemplaire des ressources humaines dudit département. Les grandes lignes du plan stratégique 2021-2022 de développement des ressources humaines dans le secteur de la santé ont été présentées lors de la clôture de la rencontre nationale sur la gestion des ressources humaines du département de la santé. Ce dispositif repose principalement sur la qualification du système de formation fondamentale et professionnelle à travers l’augmentation du nombre de sièges pédagogiques alloués à la formation des infirmières et des techniciens de santé au sein des Instituts Supérieurs des professions infirmières et techniques de santé (ISPITS) et les instituts relevant du Ministère de la Santé, lesquels devraient passer de 3.000 sièges en 2020 à 4.000 au titre de la prochaine rentrée universitaire 2021-2022.

L’Opinion

Reprise touristique: un vent d’optimisme pour les opérateurs?

Après 15 mois de mesures restrictives, les Marocains de tous bords aspirent à prendre des vacances, à renouer avec la mère patrie et revoir leurs familles. En atteste le flux important des Marocains Résidant à l’Etranger ayant manifesté leur volonté de rentrer au pays dès l’annonce de l’ouverture des frontières et du dispositif spécial lancé sur Hautes instructions Royales. Une initiative qui implique la mobilisation de plus de 8 ferries et quelque 42 compagnies aériennes pour desservir 43 pays. Si les premiers permettaient de transporter près de 27.000 personnes par semaine, les deuxièmes assureraient, entre le 15 juin et le 30 septembre, 3,5 millions de sièges aériens, soit près de 3/4 de la capacité proposée en 2019, donnant ainsi une bouffée d’espoir aux opérateurs touristiques qui souffrent toujours des affres de la pandémie.

Assahra Al Maghribia

Lancement de la campagne #b7arblaplastic pour la protection des environnements marins.

La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, a lancé, samedi à la Marina de Bouregreg, une nouvelle édition de la campagne #b7arblaplastic pour la protection des environnements marins. Intervenant dans le cadre de la 22ème saison de Plages propres de la Fondation, cette campagne vise à sensibiliser les jeunes sur la nécessité de protéger les mers et les océans contre les rejets des déchets plastiques. Cette action concernera les 105 plages du programme Plages Propres de la Fondation.

Al Massae

Pêche: Hausse de la valeur des produits commercialisés de 28% à fin mai.

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale commercialisés ont affiché, en termes de valeur, une hausse de 28% à plus de 3,6 milliards de dirhams (MMDH) durant les cinq premiers mois de l’année 2021, selon l’Office national des pêches (ONP). Le poids de ces débarquements s’est situé à 413.900 tonnes (T), en augmentation de 1% par rapport à fin mai 2020, indique l’ONP dans sa récente note relative aux statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc.