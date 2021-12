Eaux en bouteilles: Trois marques se partagent le marché (étude)

Trois marques se partagent le marché des eaux en bouteille au Maroc à savoir, Sidi Ali, Ain Saïss et Sidi Harazem, ressort-il d’une étude du groupe Sunergia. Cette étude sur la notoriété des marques d’eaux embouteillées au Maroc à domination locale montre, en effet, que Sidi Ali est leader du palmarès avec 51% de citations, alors que Aïn Saiss et Sidi Harazem sont deuxième et troisième du classement avec respectivement 15% et 11%. Aussi, les 4 premières marques du palmarès appartiennent à deux importants opérateurs du marché, en l’occurrence les Eaux Minérales d’Oulmès (Sidi Ali et Bahia) et Sotherma (Aïn Saiss et Sidi Harazem) lesquels concentrent le plus de parts de marché et sont d’ailleurs les plus anciens sur le marché, précise l’étude, réalisée dans le cadre d’une série consacrée aux Top-Of-Mind des marques.

INCVT: Sekkouri plaide pour un environnement de travail sain

Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a souligné la nécessité d’assurer un environnement de travail sain qui respecte les conditions de travail décent, afin d’améliorer les conditions de santé et de sécurité. Sekkouri qui présidait, mardi à Rabat, la 2ème réunion ordinaire du conseil d’administration de l’Institut national des conditions de vie au travail (INCVT) au titre de l’année 2021, a souligné ainsi la nécessité de se conformer à l’évolution des législations dans les domaines socio-économiques et administratifs et des mutations dans le monde des affaires à l’échelle nationale et internationale.