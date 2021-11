L’état civil prépare sa révolution numérique, enseignement scolaire privé: trop de violations aux droits des familles, programme national de semis direct : 50.000 ha ciblés au titre de l’actuelle campagne, le PLF atterrit chez les conseillers, le gouvernement refuse d’imposer un impôt sur la fortune, l’agroalimentaire créera près de 23.000 emplois, les priorités du PLF-2022… Voici les principaux titres de la presse nationale ce lundi 15 novembre 2021:

L’Economiste

L’état civil prépare sa révolution numérique

C’est une vraie révolution qui s’annonce avec la digitalisation de l’état civil. Elle aura un impact important sur le quotidien des citoyens. Plus question de se pointer à la commune, de faire la queue et de patienter un bon moment (si la demande n’est pas refusée) avant d’obtenir un extrait d’acte de naissance. Dans quelques mois, il suffira de se connecter au portail dédié (https://www.alhalalmadania.ma/fr/Pages/Accueil.aspx) et d’obtenir le document souhaité. Ce schéma testé dans la région de Rabat-Salé-Kénitra et la région de Casablanca-Settat sera progressivement généralisé. Dès l’année prochaine, de nombreux changements seront introduits.

Enseignement scolaire privé: trop de violations aux droits des familles.

Les établissements scolaires privés encore une fois au banc des accusés. Le Conseil de la concurrence analyse les pratiques de plus de 6,900 opérateurs. Frais de scolarité d’inscription et d’assurance offrent un échantillon «des violations des dispositions législatives». Le défaut de contrôle relègue encore plus les parents d’élèves dans leur position de victimes. L’Etat a pourtant assigné aux écoles scolaires privées une mission de service public.

Aujourd’hui Le Maroc

Programme national de semis direct : 50.000 ha ciblés au titre de l’actuelle campagne

Le lancement de la nouvelle saison s’est fait de la Région de Rabat-Salé-Kénitra (RSK) où Mohamed Sadiki, ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a donné le coup d’envoi du programme national de semis direct. Il s’agit d’un système intelligent pour une agriculture adaptée aux changements climatiques. L’objectif étant de soutenir à grande échelle l’agriculture durable au niveau national sur la période 2020-2030 et ce en portant la superficie de semis direct à un million d’hectares (ha) (20% de la superficie des céréales). le programme national de semis direct cible pour l’actuelle campagne une superficie de 50.000 hectares répartis sur les régions de RSK (20.000 ha), Casablanca-Settat (10.000 ha), Fès-Meknès (11.000 ha), Marrakech-Safi (4.300 ha) et Beni Mellal-Khenifra (4.000 ha). Ce projet porte sur une enveloppe de 1,1 MMDH pour une valeur ajoutée de 1,6 MMDH .

Le PLF atterrit chez les conseillers

La ministre de l’économie et des finances attendue à la deuxième Chambre cette semaine. Et pour cause. Nadia Fettah Alaoui va y défendre le projet de loi de Finances après une première étape réussie avec brio à la Chambre des représentants. Les conseillers prennent le relais. Ils auront un peu plus de trois semaines pour examiner le texte et proposer leurs amendements. Cela dit, le gouvernement peut compter sur sa majorité confortable à la deuxième Chambre pour appuyer le PLF même si les syndicats et les patronats vont tenter d’obtenir des concessions de la part de l’Exécutif. Fettah Alaoui a indiqué devant les députés que le PLF 2022 s’articule autour de trois priorités, à savoir l’emploi, la santé et l’éducation, avec environ 9 MMDH de crédits supplémentaires, ajoutant que le gouvernement a placé les secteurs sociaux et la préservation du pouvoir d’achat des citoyens à la tête des orientations de ce projet de loi.

Al Massae

Le gouvernement refuse d’imposer un impôt sur la fortune

Le gouvernement Akhannouch aurait refusé d’imposer un impôt sur la fortune lors de la discussion des amendements qui ont été apportés au projet de loi de finances 2022. La Chambre des Représentants a adopté, samedi soir en séance plénière, à la majorité l’intégralité du Projet de Loi de finances (PLF) au titre de l’exercice 2022. Le PLF-2022 a reçu l’aval de 206 députés, alors que 67 autres s’y sont opposés et sans aucune abstention et ce, après l’approbation d’une série d’amendements. Au début de cette séance plénière, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, avait affirmé que sur les 129 amendements proposés pour la première partie de ce projet, 20 ont été retirés et 31 acceptés. Les principaux amendements adoptés portent sur l’élargissement de la base d’application de la contribution sociale de la solidarité sur les bénéfices au titre de l’année 2022, la diminution du taux de l’impôt sur les sociétés (IS) pour les entreprises industrielles de 28% à 26% (au lieu de 27%).

L’agroalimentaire créera près de 23.000 emplois

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a souligné, lors d’une réunion de travail avec les membres de la Fédération Nationale de l’Agroalimentaire (FENAGRI), l’importance stratégique de l’agroalimentaire et son rôle incontournable dans la riposte à la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau ovid-19, ce qui a permis au Royaume d’assurer la sécurité alimentaire sur l’ensemble du territoire national, a t-il. L’agroalimentaire a enregistré une évolution notable, dans le cadre du Contrat-Programme (2017-2021). Pourvu d’une dimension clé, il emploie 19% de l’effectif industriel, réalise un chiffre d’affaires à l’export de 15% dans l’industrie et une valeur ajoutée de 25% du PIB industriel, a fait savoir le ministre, ajoutant que 301 projets d’investissement d’un montant de 8,65 milliards de dirhams (MMDH) ont été financés par le Fonds de Développement Industriel et des Investissements (FDII) et le Fonds de développement agricole (FDA) pour générer 22.311 emplois.

Al Yaoum Al Maghribi

L’emploi, la santé et l’éducation, des priorités du PLF-2022

Le projet de la loi des finances (PLF) au titre de l’exercice 2022 s’articule autour de trois priorités à savoir, l’emploi, la santé et l’éducation, avec environ 9 milliards de dirhams (MMDH) de crédits supplémentaires, a indiqué, samedi à Rabat, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui. Ainsi, 5 MMDH supplémentaires sont dédiés à l’investissement dans les secteurs de la Santé et de l’Education, a fait savoir Fettah Alaoui qui s’exprimait lors d’une séance plénière à la Chambre des représentants. En outre, 3,5 MMDH sont destinés au soutien à l’emploi des jeunes, à savoir ceux ayant perdu leur emploi suite à la crise, en leur accordant 250.000 offres d’emploi durant deux années dans le cadre du programme des grands et petits chantiers auquel 2,25 MMDH sont dédiés, a-t-elle soutenu.