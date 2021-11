Mehdi Bensaid veut réorganiser les Maisons des jeunes, lancement de l’appel à projets de la 6ème édition du programme Madaëf Eco6 à Fès, Extension de l’aéroport de Dakhla, le Maroc franchira-t-il le pas du nucléaire?, Casablanca: la FISA accompagne l’installation d’abattoirs avicoles agréés de faible capacité, Cabinet Averty: les Marocains en quête de produits alimentaires respectant les critères de qualité et de sécurité alimentaire, le PPS rejette un PLF 2022 « décevant », Benmoussa discute avec les syndicats « d’une feuille de route commune »…, voici les principaux titres de la presse nationale ce jeudi 18 novembre 2021 :

Aujourd’hui Le Maroc

Mehdi Bensaid veut réorganiser les Maisons des jeunes

Déficit en matière des ressources humaines, faible modèle de gouvernance…Plusieurs obstacles entravent actuellement les maisons de jeunes au Maroc. Afin d’insuffler une nouvelle dynamique à ces institutions éducatives et culturelles, le département de la jeunesse, de la culture et de la communication s’attelle à la préparation d’un cadre réglementaire pour l’unification de ses critères techniques, pédagogiques et de fonctionnement. « Le ministère entend préparer un décret spécifique portant l’organisation de ces espaces et proposer une nouvelle gamme de services adaptée aux besoins des jeunes », a annoncé Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de tutelle, lors de la séance hebdomadaire des questions à la Chambre des conseillers.

Madaëf: lancement de l’appel à projets de la 6ème édition du programme Madaëf Eco6 à Fès

Madaëf a annoncé, mercredi, le lancement de l’appel à projets de la 6ème édition du programme Madaëf Eco6 dédié à Fès. Cette édition est ouverte à tous les porteurs de projets, startups, très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), artisans, coopératives, souhaitant s’installer durablement dans la destination et contribuer activement au développement de son écosystème touristique, indique un communiqué de Madaëf. L’appel à projets de cette nouvelle édition se tient du 17 novembre au 30 décembre 2021, précise la même source, notant que les candidatures sont admissibles via la plateforme www.madaef-eco6.ma.

Le Matin

Extension de l’aéroport de Dakhla pour l’accueil d’un million de passagers par an

La capacité d’accueil de l’aéroport de Dakhla sera portée à un million de passagers par an, dans le cadre de la première phase du projet lié à l’extension de l’aéroport de Dakhla de 3.000 m2 à 10.000 m2. Selon un document de l’Office National des Aéroports (ONDA), le nombre de passagers ayant transité par cette plateforme aéroportuaire en 2019 est de l’ordre de 257.000, un nombre qui avoisine sa capacité maximale de 300.000 passagers par an. La seconde phase du projet porte sur l’extension des parkings d’avions, devant accueillir sept avions de taille moyenne, l’élargissement d’un parking voitures et l’aménagement d’un parking avion et un autre pour les voitures à proximité du terminal fret.

L’Opinion

Le Maroc franchira-t-il le pas du nucléaire ?

L’enjeu d’une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial a fait resurgir les débats sur les énergies nucléaires dans plusieurs pays. La transition énergétique pourrait, pour beaucoup d’experts, passer par le nucléaire, notamment à travers une nouvelle génération de petits réacteurs modulaires, qui offrent de multiples avantages en termes de gestion et de sécurité. Le Maroc qui a, depuis des années, franchi plusieurs pas de préparation, d’études et de qualification des ressources humaines dans le domaine du nucléaire peut encore décider de substituer progressivement la part des énergies fossiles en installant des petits réacteurs modulaires qui viendraient ainsi renforcer son mix et autonomie énergétiques.

Casablanca: la FISA accompagne l’installation d’abattoirs avicoles agréés de faible capacité

La Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA) au Maroc a mis en place un programme intégré pour encourager et accompagner les porteurs de projets d’installation d’abattoirs avicoles agréés de faible capacité, a indiqué mardi son directeur Chaouki Jerrari. Cet accompagnement porte notamment sur l’organisation de journées de sensibilisation et l’identification de porteurs de projets à travers les différentes régions du Royaume, a-t-il précisé en marge d’une journée de communication sur à l’installation d’abattoirs avicoles agréés de faible capacité, tenue à l’initiative de la FISA à Casablanca.

Libération

Cabinet Averty: les Marocains en quête de produits alimentaires respectant les critères de qualité et de sécurité alimentaire (enquête)

Averty Market Research & Intelligence, cabinet d’études marketing et sondage d’opinions, a publié les résultats de son enquête sur « les Marocains et leur perception de la qualité alimentaire et l’importance donnée à l’origine des aliments consommés ». Premier enseignement, il ressort de cette étude une très forte prise de conscience de la corrélation entre alimentation et risque pour la santé, indique le Cabinet dans un communiqué, faisant savoir qu’une écrasante majorité des répondants déclarent qu’une alimentation ne respectant pas les critères de qualité peut avoir un impact négatif direct sur la santé. Les risques les plus cités, d’après le communiqué, sont d’abord le cancer chez 95% des répondants, l’augmentation du taux de cholestérol (89%), l’obésité (82%) et les maladies cardio-vasculaires (72%).

Al Bayane

Le PPS rejette un PLF 2022 « décevant »

Le bureau politique du PPS, qui a tenu mardi sa réunion périodique, a qualifié le projet de loi de finances pour 2022 de « décevant », précisant qu’il « n’apporte pas les réponses requises aux défis et difficultés de l’étape ainsi qu’aux attentes des citoyennes, des citoyens et des entreprises ». Dans un communiqué, il a par ailleurs appelé le gouvernement à mettre en œuvre ses promesses pour freiner l’augmentation des prix et à donner à ses approches plus de profondeur et de globalité en mettant en œuvre la totalité des mesures annoncées.

Benmoussa discute avec les syndicats « d’une feuille de route commune »

Le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, a reçu mardi les syndicats les plus représentatifs pour des discussions sur l’élaboration « d’une feuille de route commune » sur les questions prioritaires se rapportant à la situation de l’enseignement public et aux revendications sociales. Cette première rencontre, qui intervient après une précédente prise de contact, inaugure une série de rencontres avec l’ensemble des syndicats disposant d’une représentation dans le secteur, dans le but de « parvenir à une feuille de route commune et réaliser l’objectif d’une renaissance éducative s’articulant autour de la qualité de l’enseignement et d’une gouvernance rationnelle », a souligné Benmoussa.

Rissalat Al Oumma

Plusieurs députés portugais interpellent leur gouvernement au sujet du chantage gazier que mène l’Algérie envers l’Europe

Plusieurs députés portugais interpellent leur gouvernement au sujet du chantage gazier que mène l’Algérie envers l’Europe. Plusieurs députés portugais de différentes tendances politiques ont interpelé, lundi, leur gouvernement au sujet du chantage gazier que mène l’Algérie envers l’Europe. Dans une question adressée au ministre portugais de l’Environnement et de l’Action pour le climat, João Pedro Matos Fernandes, ces députés au nombre de onze s’interrogent sur l’impact de la fermeture unilatérale par l’Algérie du gazoduc (GME) sur l’approvisionnement en gaz de plusieurs pays européens dont le Portugal. Ces députés rappellent que le 31 octobre dernier, l’Algérie a décidé unilatéralement de ne pas renouveler le contrat du gazoduc Maghreb-Europe qui transite par le Maroc pour rejoindre l’Espagne puis approvisionne les pays de l’Europe, dont le Portugal, au risque de ne pas honorer ses engagements de livraison aux partenaires européens, à ce moment même marqué par la hausse des prix du gaz et, de surcroît, à la veille de l’arrivée de l’hiver.