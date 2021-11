Après Abdeltif Loudyi, le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a été reçu dans l’après-midi par le chef de la diplomatie marocaine.

Nasser Bourita a reçu, ce mercredi à Rabat, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz.

M. Nasser Bourita a reçu, aujourd’hui à Rabat, le ministre israélien de la Défense, M. Benny Gantz. pic.twitter.com/u79pVNUiPA — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) November 24, 2021

Avant Nasser Bourita, Benny Grantz a été reçu dans la matinée, sur instructions royales, par Abdellatif Loudiyi, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale et par Belkhir El Farouk, Général de corps d’armée, inspecteur général des Forces armées royales (FAR) et Commandant de la Zone Sud, rapporte la MAP.

Un accord de coopération sécuritaire « sans précédent » a notamment été conclu entre les deux pays, indique de son côté l’AFP. L’accord-cadre a été signé par Benny Gantz et Abdellatif Loudiyi. Il lance formellement la coopération sécuritaire « sous tous ses aspects » (planning opérationnel, achats, recherche et développement, formation) entre les deux pays, un an à peine après la normalisation de leurs relations, face aux « menaces et défis dans la région ».

חתמתי היום עם שר ההגנה המרוקאי עבד אל-לטיף לודיי על הסכם שת׳׳פ ביטחוני עם מרוקו. ההסכם כולל את הסדרת שיתוף הפעולה המודיעיני, רכש ביטחוני, קיום אימונים משותפים וקשר הדוק בין התעשיות. אני מודה למלך מוחמד השישי ולשר ההגנה על פעולתם להרחבת היחסים בין המדינות. עשינו היום צעד היסטורי. pic.twitter.com/JZdJc122Iw — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) November 24, 2021

Ce protocole, le premier du genre avec un pays arabe selon la partie israélienne, va notamment faciliter l’acquisition par le Maroc de technologies de la puissante industrie militaire d’Israël. « Il s’agit d’une chose très importante qui nous permettra (…) de lancer des projets conjoints et favorisera les exportations israéliennes jusqu’ici », a souligné M. Gantz.

Lire aussi: Photos. Le Maroc et Israël signent un accord sécuritaire sans précédent

Plutôt dans la matinée, le ministre israélien a déposé une gerbe au mausolée Mohammed V, qui accueille la sépulture du père de l’indépendance marocaine et celle de son fils Hassan II. « Nous sollicitons leur bénédiction et regardons vers notre avenir commun – un moment où le lien entre nos peuples s’approfondit et nos nations s’unissent pour offrir une vision de paix partagée », a écrit le ministre israélien sur le livre d’or.