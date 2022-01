Des attaques via Powerpoint, voilà la dernière innovation des hackeurs au Maroc. L’administration de la Défense nationale a émis une alerte et appelle les citoyens à rester vigilants.

«Des parties non identifiées utilisent Powerpoint pour pénétrer les téléphones portables et les ordinateurs et subtiliser leur contenu», écrit l’administration de la Défense nationale dans une note reprise par Le Desk.

Dissimulés derrière de banales présentations Powerpoint se cachent «des logiciels espions hautement développés», met en garde la note. Grâce à cette intrusion, les logiciels sont alors capables de soutirer tous les mots de passe, «même les plus compliqués», poursuit la même source.

De ce fait, les citoyens sont ainsi appelés à redoubler de vigilance pour éviter toute attaque.

Au cours de l’année 2021, la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI), relevant de la défense nationale, a repoussé pas moins de 400 cyberattaques. Dans le domaine de la cybersécurité le Maroc est d’ailleurs classé au 50ème rang mondial, selon un classement établi par l’Union internationale des télécommunications.